Barbie芭比陷「九段線地圖」爭議　菲律賓總統開綠燈：那是虛構的

《Barbie芭比》7月20日在香港上映，但這套由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的電影捲入南海「九段線」地圖風波，在越南遭禁映外，在菲律賓也意外引起爭議，菲總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）14日力撐「芭比」，指作品內的東西是虛構的，看不到上映有問題。



菲律賓電影電視審查和分級委員會（MTRCB）已向《Barbie芭比》發出許可，批准其自7月19日起在菲律賓上映，委員會稱，考慮到電影內對角色「怪異芭比」（Weird Barbie）的描繪、其卡通地圖的背景，委員會相信有爭議的場景並未描繪「九段線」。

小馬可斯14日出席公開活動時主張，《Barbie芭比》上映沒有問題，「當然，他們說它包括了所謂的邊界線，我的回應是，你期待有什麼？這是部虛構的作品。」

菲律賓總統小馬可斯2023年3月在菲律賓達義市（Taguig）向軍人發表講話 （Reuters）

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片商華納兄弟（Warner Bros）之前在6日也發聲明稱，芭比樂園（Barbie Land）內的地圖是一幅異想天開的繪圖、就如小孩的蠟筆畫，無意提出任何類型的主張。

《Barbie芭比》在菲律賓可上映，但在越南則面對難關，越南《青年報》（Tuoi Tre）報道，《Barbie芭比》原定7月21日在越南上映，與美國上映日期相同，但政府電影審查部門負責人稱，決定不授予該電影在越南上映的許可，因為「它包含令人反感的九段線圖像」。

中國地圖使用「九段線」來標記對南海大部份地區的主權主張，越南、菲律賓等地不承認地圖的有效性。