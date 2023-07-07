Barbie芭比「九段線」爭議　華納喊冤：如小孩蠟筆畫　無影射意味

《Barbie芭比》7月20日在香港上映，但這套由瑪歌羅比（Margot Robbie）與賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的電影，捲入「九段線」地圖風波，除了在越南遭禁映，在菲律賓也引發爭議，片商華納兄弟7月6日就此喊冤，稱該圖像就如小孩蠟筆畫，根本沒有影射意味。



片商華納兄弟（Warner Bros）發聲明稱，芭比樂園（Barbie Land）內的地圖是一幅異想天開的繪圖、就如小孩的蠟筆畫。

聲明指「這些塗鴉描繪芭比（Barbie）從芭比樂園到現實世界的虛構旅程，它無意提出任何類型的主張。」

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這套電影還未上映，但先後在越南與菲律賓爆發爭議，越南《青年報》（Tuoi Tre）報道，《Barbie芭比》原定7月21日在越南上映，與美國上映日期相同，但政府電影審查部門負責人稱，決定不授予該電影在越南上映的許可，因為「它包含令人反感的九段線圖像」。

《荷里活報道》（The Hollywood Reporter）5日也刊出題為《菲律賓威脅要與越南一起禁制芭比》的報道，內容談到菲律賓電影電視審查和分級委員會（MTRCB）4日在網站發布通知，確認委員會4日對電影《Barbie芭比》展開評估，稱初審委員會正在審議電影商提出的發行許可證申請。

報道稱，只有在電影的發行許可存在爭議時，該委員會才會發布這類通知。委員會未有講述何時作出決定。

菲律賓議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）向美媒指，若然電影內真的出現「九段線」，那麼委員會有責任禁制，指其詆毀菲律賓主權。

他也補充指，妥協方法可以是片商把有關畫面剪去，但報道認為，此舉有可能會惹怒中方。

越南政府過去在2019年也因同樣原因限制美國夢工廠（DreamWorks）動畫電影《長毛雪寶》（Abominable）；2022年，Sony動作片《秘境探險》（Uncharted）因相同理由遭禁。

2021年，越南政府也曾因為澳劇《松樹谷的竊聽人生》（Pine Gap）內容出現「九段線」向Netflix發出抗議，批評Netflix傷害越南人民感情，下令該平台撤劇，Netflix當時也聽從越南當局指示，移除部份內容。

中國地圖使用「九段線」來標記對南海大部份地區的主權主張，越南、菲律賓等地不承認地圖的有效性。