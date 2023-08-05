NASA韋伯太空望遠鏡新照片拍到「神秘問號」　專家紛推測其真身

美國太空總署（NASA）7月26日公布韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍攝的照片，展示美麗的星雲與恆星圖像，沒想到鷹眼網民更發現照片下方出現「神秘問號」，對此議論紛紛。



根據NASA介紹，這幅由韋伯望遠鏡的近紅外光相機拍攝的影像中，顯示了編號為HH（Herbig-Haro）46/47年輕恆星系統，它由兩顆恆星組成，鑲在一團黝黑星雲裏，強烈的恆星噴流伸展將近1光年，穿透黝黑的星際物質。

NASA稱Herbig-Haro 46/47是一個重要研究對象，「因為它相對年輕，只有數千年歷史。」

在NASA的照片放大後，出現「神秘問號」（NASA）

據《太陽報》介紹，這個恆星系統距離地球約1,470光年，不過這張照片引人注意的是，照片下方出現一個形狀極似問號「?」的星體，引發議論，甚至有人笑指是否外星人想傳達什麼訊息。

NASA未有解答網民有關「?」的疑問，英國《獨立報》8月2日指，專家推測這星體是一個遙遠的星系，或者是兩個有相互作用的星系，專家也懷疑這可能是有一個巨大星系扭曲了另一個星系的宇宙雲（cosmic cloud）和氣體，結果形成類似問號的形狀。

報道指，圖片中問號呈紅色，顯示它比其他星星遠得多，遠離地球所屬的銀河系，可能是天文學家首次發現該星體，美國太空望遠鏡科學研究所的代表稱「這可能是我們第一次看到這個特殊的物體。需要更多的後續行動，才能確定到底是什麼。」