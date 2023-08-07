鐵籠格鬥成真？朱克伯格：已建議日期　馬斯克：需先做手術

Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）8月6日稱已就他與社交媒體X（前稱Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）的鐵籠格鬥賽建議比賽日期，卻未得到對方回應。



朱克伯格6日在社交應用程式Threads上發文，附上馬斯克最新發文的截圖。

他稱已準備就緖，並說當馬斯克首度提出挑戰時，建議在8月26日作賽，不過馬斯克未就日期確認。朱克伯格稱對此並不心急。

馬斯克6月向朱克伯格「挑機」，後者回覆：「發個地址來」。從那時起，關於賽事會否舉行或何時舉行，或者這是否僅限於兩名億萬富翁之間鬥嘴與說說而己，外界暫時未能得知。

馬斯克6日在X上發文令一眾「花生友」再度「打醒精神」：「馬斯克與朱克伯格之戰會在X上直播。所有收益將捐給服務退伍軍人的慈善機構。」他稱自己整天都在舉重，為決鬥做準備，但他沒時間鍛鍊，所以帶着健身器材去上班。他又說這是一場文明的戰鬥形式，男人愛戰鬥。

賽事能否如期舉行？這在8月7日又再添疑雲。馬斯克稱比賽確實日期仍在不斷變化，因他可能需就頸部和上背的問題接受手術。