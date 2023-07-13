Elon Musk成立人工智能公司xAI　以理解宇宙真實本質為目標

Tesla創始人馬斯克（Elon Musk）宣布成立人工智能（AI）公司xAI，並表明新公司的目標是「理解宇宙的真實本質」以及回答生活中最大的問題。



綜合法新社和美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，xAI的初創團隊包括來自ChatGPT母公司OpenAI、谷歌DeepMind、特斯拉（Tesla）和多倫多大學的研究員，其中就有人工智能安全中心（Centre for AI Safety）的負責人亨德里克斯博士（Dan Hendrycks），他此前曾發布一封致全球領導人的公開信，警告AI對人類生存的威脅不亞於大流行病和核戰爭。

馬斯克也多次表示AI存在危險性，稱這項技術發展過快無異於「召喚惡魔」。他聲稱因認為Google（谷歌）的AI進展魯莽而在2015年共同創立了OpenAI，2018年離開後，他也公開表示對OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）以利潤為導向的管理模式和公司發展感到不適，

馬斯克在霍士新聞（Fox News）4月的採訪中透露將成立自己的AI科技公司，同時分享了推出AI工具「TruthGPT」計劃的相關細節。

英國《金融時報》4月報道了初創公司xAI的消息，同時披露馬斯克已經從英偉達（Nvidia）獲得數千個GPU處理器，以支持可能需要的大型語言模型。

據報導，馬斯克今年3月在美國內華達州註冊成立了xAI公司。他此前曾在一些財務文件中將推特名稱改為「X Corp.」，但在xAI的網站上，該公司註明為獨立企業。不過，它仍將 「與X（Twitter）、特斯拉和其他公司密切合作，從而實現我們的使命」。

xAI的官網頁面顯示著十分醒目的「理解宇宙」（Understand the Universe）口號，網站的公告板塊宣布初創團隊將於星期五（14日）在推特（Twitter）舉行直播討論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

