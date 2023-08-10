邊奏邊跳衝出全球　日本「橘色惡魔」入選世界百大日本人名冊

日本有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校管樂團，入選《新聞周刊》（Newsweek）日本版的「世界尊敬的百大日本人」名冊中。京都橘管樂團的邊跳邊奏樂方式驚豔國際，成為日本吹奏樂的代表之一。



在日本的管樂團中，以京都橘高校的管樂團最為人所識：這不僅是因為他們演奏能力出色，而是因為他們往往會以獨特的表演方式：攜着樂器以整齊的步伐，邊奏邊跳。

圖為2017年日本京都伏見大手筋商店街學校吹奏表演，京都橘高校的巡遊演出。吹着長號的正在起舞。（Youtube截圖）

由於管樂非常笨重，而樂團成員會在演奏時保持笑容，邊奏邊跳體力要求非常高。因他們常穿醒目的橙色服裝，因此又有「橘色惡魔」之稱。

《Newsweek》日本版最新一期以「世界尊敬的百大日本人」為題，介紹了這個隊「橘色惡魔」。他們不僅常參加日本的行進樂隊比賽奪獎，在2012年及2018年更受邀參加美國玫瑰花車遊行，並在2022年獲邀在台灣演出。他們表演的影片在網上平台廣泛流傳，人氣極高。

同時樂團的「弱弱指導法」被指是樂團成功的原因之一。所謂「弱弱指導法」是指由老師指導部分隊員，再由他們指導學弟妹，過程老師盡量不介入，這指導法被認為可以激發學生發自內心的動力，主動自我提升。這套指導法已被寫成書出版，中文版的名稱是《橘色惡魔的弱弱指導法》。

↓↓京都橘高校管樂團在京都伏見大手筋商店街學校吹奏表演

↓↓SING SING SING是京都橘高校管樂團的招牌曲目

管樂團由木管樂器、銅管樂器以及打擊樂器所組成，與常見的交響樂團不同，少了弦樂的部分。但管樂團在日本的知名度一般比交響樂高，不少日本學校都以管樂團為主，而且女生的比例遠高於男生，以至橘色惡魔的成員大都是女學生。