日本研究：當地現年18歲女性　或有逾四成終身無子

全球各國都面對少子化問題，其中在日本，有研究指出，當地在2005年出生、現年18歲的女性，可能有最多42%終身不生育，因此可能為將來的社會保障制度帶來壓力。



《日經新聞》8月9日報道，人口學的定義指出，在50歲時膝下無子的女性被視為「終身無兒女」（Childless）。

日本國立社會保障、人口問題研究所發表的最新研究報告中，按照不同水平的出生率推算，在低出生率的情況下，現年18歲的女性，在50歲時的終身無兒女比例為42%；相反地，高出生率的環境就有24.6%女性終身不生育；而兩者的中程度推測則為33.4%，意味平均每3人之中，就有1人一生都沒有兒女。

該報告同時提到同期男性的情況，他們除了未婚率高於女性，終身沒兒女的比例亦比女性多大約10%，即是在低出生率的環境下，平均每2人就有1人是膝下無子。

價值觀改變生育觀念

而在歐美先進國家之中，當地的大眾價值觀改變，較為重視自我實現，撫養孩子已不是最優先，因此亦出現無子化情況。報告指出，一眾先進國家在1970年出生、現年53歲的女性之中，普遍有一至兩成女性從未生育，惟日本的比例則佔27%。

當局估算，假如歐美的現狀不變，日本將來的無子率可能比對方高兩倍以上。不過英美及德國近年的無子率升幅有放緩述象，受惠於同時兼顧工作和照顧兒女的環境改善，令當地有很多人希望生最少一個小孩。

日本一橋大學經濟研究所教授小塩隆士認為，有需要盡快討論建立社會安全網和確保財源，令沒有家庭的人士都可以在養老、醫療護理和生活輔助等領域獲得支援。