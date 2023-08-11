澳洲女WFH不忿被炒上訴GG了　資方陰濕蒐證　公開偷懶5宗罪

澳洲悉尼一名38歲的女子契科（Suzie Cheikho）在「澳洲保險集團」（Insurance Australia Group，簡稱IAG）任職長達18年，去年底在居家辦公期間被公司遠端監控「鍵盤使用頻率」。



結果發現她的鍵盤使用率超低，平均「每個小時只按54次」，最終遭到IAG以行為不當為由開除。

但此舉也讓契科相當不滿，憤而向公平工作委員會（FWC）提起申訴，結果於9日被法院裁定駁回。

平均每分鐘按鍵盤不足1次 法院因這些理由判解僱合理（點圖放大閱讀）：

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根據澳媒報道，IAG在去年10月到12月期間的49個工作天，透過遠端監測契科居家辦公的狀況，結果發現她在這段時間使用鍵盤的頻率低到不可思議，每個小時平均只會敲54下，顯現出她並未依照公司規定出勤和工作。

雖然IAG曾在去年11月正式發出警告，並將她納入績效改善計畫，但最終仍在今年2月以多次錯過工作截止日期、無故曠職、失聯，未完成份內工作導致公司被監管機構罰款為由解僱。

契科看到自己居家摸魚的紀錄後，反過來質疑數據的正確性，坦言她的效率「有時候比較差」，但絕對沒有偷懶，進而向公平工作委員會申訴公司不當解僱。

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不過委員會調查後發現，除了鍵盤使用頻率以外，契科在49個追蹤工作日期間，有多達44天沒有按照排班時間上工，47天遲到，29天未上滿工時，還有4天是完全「零工時」。

最終澳洲法院在本月9日正式裁定IAG合理解僱，駁回契科的申訴。

這起案件也掀起企業究竟應不應該遠端監視員工作業的爭議。只不過隨着案件討論度愈來愈高，契科的偷懶事蹟也被傳開，讓她無奈表示，「這個故事像病毒一樣傳播開，真是太尷尬了」，擔心自己恐怕再也找不到工作。

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