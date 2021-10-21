韓國奪命礦泉水？兩員工一喝離奇昏迷　同組同事隔天「陳屍家中」

韓國發生一起詭異事件，首爾瑞草區一家公司的二名員工喝下放在桌上的礦泉水後，才說出「水的味道有些奇怪」，便接連昏倒在地，其中一人至今仍躺在加護病房，遲遲沒有醒來。隔天這家公司一名員工無故缺席，不久後卻被人發現陳屍家中，案情疑點重重。



綜合韓媒報道，這起事件發生於首爾瑞草區良才洞一棟大樓，使用4樓及5樓的風力發電公司平時便會大量購滿500毫升礦泉水，放在辦公室供員工飲用，沒想到18日下午有二名員工分別喝下自己辦公桌上已開封的礦泉水後，一男一女都察覺水的味道有異，不久後出現呼吸困難症狀，隨後昏倒。

根據消防當局說法，他們出現呼吸困難後昏倒的時間約相差一小時，急救人員抵達現場時，二人皆無意識，所幸其中的女性員工已經出院，但男性員工至今未恢復意識，還躺在加護病房。

詭異的是，警方在18日事發後展開調查，19日這家公司卻有一名員工無故缺勤，引起警方疑心，破門進入該名員工住處，發現他已經死亡。

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警方在現場並未發現任何他殺痕跡，判斷他應是自殺身亡。

根據《韓民族日報》，昏倒的二名員工及已身亡的員工都是同單位的同事。MBC指出，這家公司二周前曾發生類似案件，一名員工喝下飲料後突然喊痛，緊急送醫。

警方人士則說明，已將礦泉水瓶交由國立科學搜查研究院進行毒物鑑定，也正收集公司員工證詞，詳細案情有待進一步調查。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】