美國大選｜德桑蒂斯辯論手冊曝光　遭批「退出支持特朗普算了」

面對即將到來的共和黨初選辯論，一直被認為是前總統特朗普的頭號黨內對手佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron Desantis）急需一場驚艷四座的演出，以挽回自己近日不斷下滑的聲望。然而，他的競選團隊近日卻「自擺烏龍」，將極其詳細且令他較為尷尬的「辯論手冊」上傳到網上，引起各方關注到他選情不利，以及他本人「缺乏魅力」的情況，甚至有競爭對手稱他「乾脆退出支持特朗普算了」。



本文獲觀察者網授權轉載；撰文：李澤西



這些文件也同時揭示，美國政界不少人只將總統選舉看做「蹭熱點」和「喊口號」的一場人氣選秀活動。

《紐約時報》評論稱，該「辯論手冊」令德桑蒂斯陷入尷尬的兩難狀況：如果按照裡面說的做，會被各方批評為缺乏個人臨場發揮能力和魅力、「躲在政治顧問背後」，但不按照裏面說的做似乎也不行，因為手冊提出的建議「有道理」，且也點出了德桑蒂斯需要提高的方面。

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis，右）4月28日在倫敦會晤英國外相祁湛明（左）（Twitter@James Cleverly）

特朗普17日明確表示，自己不會參加共和黨初選辯論，因為「大家都已經非常了解我極佳的執政記錄」，沒有必要再向選民介紹自己。他屆時將接受知名前霍士主持人卡爾森（Tucker Carlson）的個人採訪。第一場辯論將於8月23日在關鍵搖擺州威斯康星舉行，由霍士新聞主持。

支持德桑蒂斯最大的「超級政治行動委員會」（Super PAC）「永不退縮」（Never Back Down）僱用「Axiom Strategies」做政治諮詢服務，後者13日至16日期間上傳了十餘份關於德桑蒂斯選情的資料，主要針對即將來臨的辯論。

其中，最引人注目的是一份備忘錄，要求德桑蒂斯至少攻擊拜登和主流媒體3到5次，提出自己的理念2到3次，猛烈抨擊近日民調支持率迅速攀升的共和黨企業家維韋克·拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），並給他標上「虛假的維韋克」的「特朗普式小名」，以及當前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）攻擊特朗普時，德桑蒂斯應袒護不在場的特朗普。

備忘錄詳細描述，德桑蒂斯應表示，既然特朗普不在場，大家應該「放過無力自辯的他」，隨即譴責克里斯蒂「想要給左翼主流媒體獻殷勤，以求他們僱用自己」。不過，備忘錄建議德桑蒂斯應在肯定特朗普的功績同時，提出共和黨需要「新的血液」，尤其是稱特朗普作為候選人將帶來太多「其他分心因素」，使共和黨無法將炮火全力對準民主黨，因此自己才是「更能落實特朗普理想」的人。

此外，作者還建議德桑蒂斯「講一個關於自己家人的個人故事，並展示出一些情緒」。德桑蒂斯近日已被多方政治分析人士批評為「死板」、「冷冰冰的」，只關注政治和權力、「不近人情」，因此這一條被多家美媒特意關注到，認為這算是德桑蒂斯團隊首次變相承認德桑蒂斯確實缺乏人情味。

這份備忘錄還直截了當捅破了美國政治的窗戶紙，揭露出美國部份政界人士將選舉視為只是一場「蹭熱點」選秀的現狀。備忘錄明確提出德桑蒂斯應盡可能少提自己打算實施的政策，因為針對政策的辯論無法搶到當晚新聞頭條，還就此舉了一個例子：如果有人提出解決中東問題的方案，而另一人不小心摔到台下，上新聞頭條的顯然將是後者。

德桑蒂斯競選通訊主任羅密歐（Andrew Romeo）18日發布聲明，否認這個備忘錄與德桑蒂斯的競選團隊相關，稱在媒體報導前對備忘錄並不知情，表示「我們已經習慣了來自各方的攻擊，因為媒體和其他候選人都意識到，德桑蒂斯是最有能力擊敗（現任總統）拜登的候選人」。

被這份備忘錄點名提及的兩名共和黨總統候選人相繼抨擊德桑蒂斯。克里斯蒂18日正在德桑蒂斯老家佛羅里達州進行拉票活動，表示「要想擊敗對手，你至少得攻擊他」，稱如果德桑蒂斯連這點都做不到，那他「不如幫我們大家——包括特朗普——一個大忙，乾脆退出選舉宣布支持特朗普算了」。

圖為美國前總統特朗普（Donald Trump）2023年6月13日在貝德明斯特（Bedminster）高爾夫俱樂部發表講話。（Reuters）

隨着特朗普陷入接連調查案件糾紛，德桑蒂斯加碼袒護特朗普，攻擊媒體和拜登，一些主流媒體開始質疑他將何時開始正視自己正與特朗普競爭共和黨總統候選人提名的事實。德桑蒂斯目前主要就特朗普一些政策不夠保守，以及特朗普「麻煩事兒多，無法專心針對民主黨」的點上攻擊他。

另一個被點到名的拉馬斯瓦米沒等德桑蒂斯在辯論中對自己發動「準備好的」攻擊，17日先攻擊德桑蒂斯是個「缺乏自己思想、由政治顧問控制的職業政客」，「需要通過攻擊他人以圖掩蓋這一事實」。

特朗普團隊對此事則並未置評。

這個手冊的曝光，不是因為德桑蒂斯競選團隊出現了「內鬼」，而是德桑蒂斯自己競選團隊設計方式的問題，他將大部份競選團隊職能都外包給「超級政治行動委員會」「永不退縮」，甚至包括此次透露的競選戰略制定工作。

CNN新聞等部份媒體猜測，德桑蒂斯這樣設計競選團隊，或因他大部份捐款來自有錢的大金主，但美國法律對給候選人的單次政治捐款設有上限，而「超級政治行動委員會」沒有相應限制，允許德桑蒂斯間接無限收富人的捐款。一些分析人士稱，德桑蒂斯真正應該感到尷尬的不是泄露的信息本身，而是這些信息證明自己幾乎所有競選活動，甚至包括競選戰略，都被外包了出去，留了一個「基本沒用的」核心團隊。

無論如何，美國法律不允許「超級政治行動委員會」與政治候選人私下溝通，因此「超級政治行動委員會」經常選擇在網絡無人知曉的角落上發表各種給候選人看的內部文件，但這次給德桑蒂斯的文件居然直接發在「Axiom Strategies」的官網上，《紐約時報》稱之為「聞所未聞」。「永不退縮」的負責人庫西耐利（Ken Cuccinelli）17日承認，自己的機構選擇發布這些文件是為了嚴格遵守法律，但未解釋發布網站的選擇。

《紐約時報》是首個報道此事的媒體，稱自己是被「與德桑蒂斯團隊無關的人」告知相關文件已被上傳到網上。17日，「Axiom Strategies」上傳了對德桑蒂斯的具體建議備忘錄後一小時左右收到了《紐約時報》記者的聯繫，立即將文件刪除，但是該文件已被《紐約時報》成功下載，當晚，在各大美媒對此事廣泛報道後十小時左右，「Axiom Strategies」將其他關於辯論的文件也一併刪除了，主要是對手抨擊德桑蒂斯的相關收集資料，這一般也是競選團隊的「高度機密」信息。

德桑蒂斯2023年3月5日在美國加州演講（Reuters）

德桑蒂斯長期存在「辯論現場發揮不佳」的情況。2022年，民主黨州長候選人克瑞斯特（Charlie Crist）在佛羅里達州長選舉辯論中連續質問德桑蒂斯是否會「半路拋棄佛羅里達州人民，去競選總統」，德桑蒂斯先是面無表情沉默了幾秒鐘，隨後表示辯論規則不允許候選人互相提問，然後強行將話題轉至對克瑞斯特提問無關的攻擊，拒絕回答問題。雖然這最終沒有影響到他的州長連任選情，但是《紐約時報》報道稱，德桑蒂斯團隊還是對他缺乏臨場應變能力和辯論發揮能力感到擔憂。

「Axiom Strategies」先發後刪的文件還包括一份專門為德桑蒂斯競選而開展的內部民調，也佐證了該機構為德桑蒂斯提出建議的原因。民調顯示，德桑蒂斯在共和黨內的支持率由3月中旬的27%降至8月初的16%，而特朗普支持率雖有波動但依然在35%左右。在此期間，克里斯蒂的支持率由0%增至8%，拉馬斯瓦米由0%增至11%。這意味着德桑蒂斯不僅短期內難以超越特朗普的支持率，甚至第二名的地位也可能不保。雖然特朗普在此期間的黨內好感度有所下滑，不過德桑蒂斯的好感度下滑程度更大。

面對這一局面，德桑蒂斯一直在試圖調整戰略。據美國Axios新聞8日報道，德桑蒂斯團隊承認已更換競選主管。報道指出，德桑蒂斯競選團隊最近幾個星期人員變動頻繁，意在試圖扭轉民調下滑的頹勢，然而效果甚微，與特朗普的差距只是愈來愈大。