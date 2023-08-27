生於馬來西亞兩熊貓BB誼誼與升誼　8月29日返回中國

中國大熊貓「靚靚」和「興興」在馬來西亞生下的兩隻熊貓寶寶「誼誼」和「升誼」，將在下星期返回中國。



▼馬來西亞國家動物園在YouTube頻道發布熊貓升誼5月底生日時所拍的片段，可見園為牠的生日慶祝活動花了不少心思：

馬來西亞天然資源、環境及氣候變化部星期六（8月26日）發聲明指出，當局根據馬來西亞和中國熊貓保育國際合作項目協議，決定在下個星期二（29日）送誼誼和升誼返回中國。

中國是配合馬中建交40周年紀念，於2014年5月21日把當時同為八歲的雌性熊貓靚靚及雄性熊貓興興租借給馬來西亞，為期10年。

▼馬來西亞國家動物園在YouTube頻道發布熊貓生活片段：

隔年8月18日，靚靚誕下第一隻熊貓寶寶暖暖，之後分別於2018年1月14日和2021年5月31日，再生下誼誼及升誼。這三隻熊貓寶寶都是雌性。靚靚在抵達馬來西亞後的七年內生下它們，創下中國熊貓在海外最短時間內繁育數量最多的紀錄。

根據馬中兩國簽定的協議，除非有其他安排，否則在馬來西亞出生的熊貓寶寶必須在滿兩歲後被送回中國。暖暖已在2017年11月回到中國，誼誼原定2020年返回中國，但因當時爆發新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情而展延行程，如今將和升誼一同被送返中國。

此外，靚靚和興興租借給馬來西亞的協議將在明年到期，馬來西亞國家動物園副主席羅斯里透露，政府打算向中國申請延長協議五年。

▼馬來西亞國家動物園在YouTube頻道發布熊貓生活片段：

本文獲《聯合早報》授權轉載

