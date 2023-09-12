金正恩訪俄｜「神秘綠色火車」防彈兼配備紅酒龍蝦　時速低於60km

朝鮮領導人金正恩9月11日啟程赴俄羅斯，外界除了關心他會與俄總統普京（Vladimir Putin）談什麼，還有他的神秘座駕——一列綠色火車。外媒形容它是「裝甲火車」，具有防彈功能，內裏也配套充足，還有美食與紅酒供應。



9月11日，金正恩登上綠色專用火車，出發前往俄羅斯，俄方12日證實列車已進入俄國境內。

路透社12日引述專家指，相對於朝鮮國內老舊的飛機，這列防彈火車為領導人帶來更安全的選擇，也有更舒適的空間，以安頓眾多隨行人員與保安，提供開會場所，還有方便供應食物。

英國廣播公司（BBC）報道，火車有至少20節防彈車廂，比普通火車重，其重量也意味火車時速慢，最高時速只有每小時59公里。

在保安方面，朝鮮領導人專用列車具有防彈、防爆等保護功能，也備有迫擊砲及衛星電話等設備。

車內配套齊全，包括白色的會議室、接待貴賓的訪客廳、星級酒店床鋪、宴會廳、餐廳及警衛車廂，裝置平板電視和衛星電話，以便金正恩能夠即時獲取國內資訊並發號施令。

金正恩2019年2月及4月分別訪問越南及俄羅斯時，均乘坐專用列車。朝鮮中央電視台2022年10月播放的一齣紀錄片中，罕見地拍攝金正恩在專用列車內辦公的場景，即列車內的白色會議室：

金正恩的已故父親金正日2001年訪俄後，當年的俄羅斯外交宮普利科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）曾在內部備忘錄描述朝鮮領導人的火車，稱列車上有漂亮的女列車長，更有新鮮活龍蝦、法國波爾多及勃艮第紅酒供應。

他又指在晚餐時間，車上乘客及車長都會唱俄羅斯及朝鮮的政治宣傳歌曲。