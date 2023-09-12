金正恩訪俄・最新消息｜普京將設宴款特　「金普會」不日舉行

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月12日稱，朝鮮領導人金正恩已抵達俄羅斯。料他可能最快今天與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。韓聯社12日稱金正恩所乘專機飛抵俄羅斯海參崴。



金正恩訪俄：據航班追蹤網站Flightradar24消息，高麗航空的JS621航班客機2023年9月12日上午6時57分許（朝鮮時間）從平壤順安國際機場起飛，經過1小時12分鐘的飛行後抵達海參崴國際機場。這部客機是烏克蘭安東諾夫（Antonov）公司製造的AN-148，經常用作金正恩專機。（Flightradar24網站截圖）

1524：金正恩專機飛抵海參崴

據航班追蹤網站Flightradar24消息，高麗航空的JS621航班客機2023年9月12日上午6時57分許（朝鮮時間）從平壤順安國際機場起飛，經過1小時12分鐘的飛行後抵達海參崴國際機場。

這部客機是烏克蘭安東諾夫（Antonov）公司製造的AN-148，經常被用作金正恩專機。

韓聯社12日引述專家說，朝鮮有兩架AN-148客機，編號分別為P-671和P-672。今天飛抵俄羅斯的是金正恩常用的P-671專機。據推測，它或搭載朝鮮為朝俄首腦會談提供後援工作的職員。

1500：克宮稱普京將設宴

俄羅斯在金正恩抵俄前，已於海參崴準備歡迎儀式，以及加強保安。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受俄記者採訪時說，普京將設宴招待金正恩。

佩斯科夫在採訪中說，他們可能在未來數天內會晤。「雙方代表團將舉行會談，隨後雙方領導人會在必要時舉行一對一會談。

他補充說，普京還計劃正式設宴，招待來自朝鮮的客人。

佩斯科夫表示，普京和金正恩將重點討論雙邊關係。俄羅斯認為自己有責任與朝鮮以及其他鄰國建立良好的互利關係。

1400：俄外交部：或談人道援助

俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）表示，不排除在朝鮮領導人金正恩訪問俄羅斯期間討論俄羅斯向平壤提供人道主義援助的問題。

克宮稱，兩國領導人峰會在東方經濟論壇結束後舉行。

朝鮮領袖金正恩2023年9月10日準備離開平壤前往俄羅斯訪問，登車前與在場軍官握手。照片由朝鮮中央通訊社在2023年9月12日發布。（KCNA via Reuters）

俄新社（RIA Novosti）12日稱，一列與朝中社當日稍早報道相符、金正恩乘坐的深綠色火車已進入俄羅斯境內，繼續向北行駛。

路透社同日引述知情人士稱，金正恩12日上午到達俄羅斯邊境城市哈桑（Khasan）車站時一度下車會見當地官員，之後再繼續行程。