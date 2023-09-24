杭州亞運村：巴赫談運動員滿意食物　日本選手讚像「未來城」

杭州亞運9月23日開幕，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）訪問亞運村，並與參賽運動員交流。他表示運動員對亞運村滿意，尤其是食物。有日本選手則指運動員村像個「未來城」，據外媒報道，村內可見各式科技應用，包括無人駕駛雪糕車、到處穿梭的自動捕蚊燈，還有機械狗等。



巴赫表示與很多運動員展開交流，他們對亞運村條件非常滿意，尤其是村裏的食物。亞奧理事會代理主席辛格也在參觀運動員村後表示，對運動員村建設很滿意。

運動員吃什麼？

根據中新社介紹，村內餐廳會為運動員提供的菜式包括中餐風味、東亞風味、南亞及次大陸風味、阿拉伯及中東風味、歐陸風味、西式快餐。除了阿拉伯及中東風味餐區外，每種風味餐區午、晚餐熱菜不少於7道，主食不少於3道，湯粥不少於2種，每日提供菜品約400道，熱菜全葷菜和葷素搭配菜執行7天一循環的政策。

餐廳還設有病人餐、生日餐、常溫餐包等特餐服務，運動員可以根據需要預約。

日本愛知縣將舉行下屆的2026年亞運會，愛知縣知事大村秀章也到訪杭州亞運村，他談到運動員村比想像還要豪華。日本獨木舟選手榊原春奈表示，運動員村很新很漂亮，房間設計令人賞心悅目，形容「這裏就像一個高樓林立的未來之城。」

根據法媒23日報道，在杭州亞運可見各式各樣的科技應用，包括無人駕駛雪糕車、在村內穿梭的自動捕蚊器、機械狗等，例如自動捕蚊器會模擬人體溫度和呼吸，以吸引蚊蟲，再施展電擊。

杭州亞運網站介紹，亞運會物流中心內有機械狗執行巡邏檢查工作。

運動員村其他設施

杭州亞運村由運動員村、技術官員村、媒體村構成，運動員村每幢樓高10至42層不等，每套運動員房間客廳配備電視，露台配置洗衣機，且考慮到籃球、排球等運動員身高的特殊需求，睡房還可配置睡床伸展器，能把床延伸40厘米。

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亞運村內還有一個8000平方米的健身服務中心，設置有氧運動區、爆發力訓練區、拉伸恢復區、綜合器械區及功能訓練區，可容納約350人同時使用。

亞運村共可以容納1萬多名運動員和隨隊官員、近4000名技術官員及約5000名傳媒人員。