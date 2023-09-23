杭州亞運｜習近平設宴歡迎外國貴賓會晤多國領袖　倡抵制陣營對抗

杭州亞運9月23日開幕，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛23日中午在杭州市西子賓館舉行宴會，歡迎到中國出席亞運開幕禮的國際貴賓，習近平在致辭時提倡以體育促進和平，抵制冷戰思維和陣營對抗。他同日會晤多名外國領袖。



央視新聞報道，出席歡迎宴會的外國貴賓包括柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統巴沙爾和夫人阿斯瑪、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、韓國總理韓悳洙、馬來西亞下議院議長佐哈里和諾萊妮夫人、亞奧理事會代理主席辛格和夫人維尼塔、國際奧委會主席巴赫，以及汶萊蘇丹代表蘇弗里親王、約旦親王費薩爾、泰國公主希里婉瓦麗等王室代表。

中國國家主席習近平和夫人彭麗媛23日中午在杭州市西子賓館舉行宴會，歡迎到中國出席亞運開幕禮的國際貴賓（新華社）

習近平在致辭時表示，亞運承載亞洲人民對和平、團結、包容的美好嚮往，過去幾十年，亞洲地區整體保持穩定，經濟持續快速成長，成就「風景這邊獨好」的亞洲奇蹟。

他指作為山海相連、人文相親的命運共同體，要以體育促進和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨，又稱要以體育促進團結，把握歷史機遇，合作應對挑戰，實踐「永遠向前」的亞奧理事會格言，把共同發展、開放融通的亞洲之路愈走愈寬，又指要以體育促進包容，增強文明自信，堅持交流互鑑，續寫亞洲文明新輝煌。

習近平2023年9月23日會見尼泊爾總理普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal）（中國外交部）

會晤尼泊爾總理及柬埔寨國王

習近平同日會見多位外國領袖，他會見尼泊爾總理普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal）時稱，中方高度重視中尼關係，願同尼方加強發展策略對接，推動中尼關係不斷取得新進展。

他又指雙方要專注於推動基礎設施互聯互通，拓展過境運輸合作，助力尼泊爾早日由「陸鎖國」轉型為「陸聯國」，中方鼓勵中國企業赴尼投資興業，促進尼對華出口。

習近平也會晤柬埔寨國王西哈莫尼，他指中方珍視同柬埔寨王室的特殊友誼，高度重視中柬關係發展，支持柬方走符合本國國情的發展道路，將繼續全力支持柬埔寨實現穩定和發展，支持柬埔寨在國際和地區舞台發揮愈來愈重要的作用，相信在雙方共同努力下，中柬命運共同體建設將持續走深走實。