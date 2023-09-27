美媒：團隊制訂「防止拜登摔倒」計劃　包括做訓練＋少走路

據美媒Axios新聞網9月26日獨家報道，為備戰2024年美國總統大選，拜登（Joe Biden）團隊為拜登制定了一個「關鍵計劃」——確保拜登不會被絆倒。有消息稱，拜登正在接受「改善平衡力」的訓練，更經常穿網球鞋。與此同時，拜登團隊為了讓拜登少走路，還縮短了「空軍一號」專機的登機舷梯。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：齊倩



多次摔倒、演講前備「小抄」、公開場合失態……自拜登就任總統後，美國內外對其年齡過大的質疑聲音便沒有間斷。2023年6月，拜登在科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs）空軍學院（Air Force Academy ）發表演講時被一個沙袋絆倒在地，引發熱議。

報道稱，「被沙袋絆倒」事件過後，拜登團隊意識到「確保拜登不再被絆倒」這一計劃的重要性和緊迫性。為備戰逐漸臨近的2024年總統大選，拜登團隊為拜登制定了多項策略，包括：更頻繁地穿網球鞋而非皮鞋，以避免滑倒；縮短「空軍一號」登機舷梯，讓拜登少走路。

「拜登團隊認為，為避免再次在公眾面前摔倒，拜登因使用更短舷梯和穿網球鞋而受到的嘲笑是值得的。」報道如此寫道。

此外，早在2021年11月起，拜登就在物理治療師的幫助下「改善平衡能力」。消息稱，拜登的平衡障礙很可能是「嚴重脊柱關節炎」和「輕度骨折後足關節炎」的綜合結果。目前，拜登每天早上都會和理療師一起進行所謂的「本體感覺維持操作」（proprioceptive maintenance maneuvers）訓練。

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但Axios稱，目前還不清楚訓練的具體內容。美國南加州大學副院長兼生物運動學和物理療法系主任戈登（James Gordon）說：「我從來沒有聽說過『本體感覺維持操作』這個詞。這不是一個標準使用的臨床術語。」

在被問及更多細節時，白宮發言人全盤否認了上述報道，並將之稱為「媒體炒作」。

其實，早在2020年拜登競選期間，民主黨內外就曾因其年事已高產生質疑聲音。拜登現年80歲，已是美國有史以來就任時年紀最大的總統；到2024年大選時，他將81歲高齡；若平穩結束任期，他的年齡將達到86歲，超過美國男性預期壽命近10歲。

自拜登就任後，因為多次差點摔倒、一些奇怪的手勢和多次失言，使其健康問題一直廣受外界關注。

Axios提到，不僅共和黨人經常質疑拜登年齡，近幾個月以來，一些資深民主黨人私下也對拜登團隊應對不利感到失望，他們提到了「被沙袋絆倒」事件。在民主黨內部、甚至拜登政府內部，還有人害怕拜登會在公眾面前發生更嚴重的摔倒意外。

最近的民意調查也顯示，拜登的年齡是選民對他的主要擔憂之一。美聯社8月下旬公布的一項民調結果顯示，高達77%的受訪者認為拜登太老了，無法再繼續執政4年，其中包括69%的民主黨人。

9月4日，拜登曾特地回應針對他的年齡質疑，稱年齡可以為他帶來「智慧」。隔天，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受採訪時表示，如果拜登因健康和年齡問題無法繼續執政，她已準備好接任總統職務。

不過，接受「改善平衡力」訓練、縮短舷梯等策略，到底能發揮多少作用？

美國霍士新聞（Fox News）26日公布的一段影片顯示，拜登在下飛機時再次險些滑倒。霍士新聞稱，當天，拜登乘機抵達底特律（Detroit），在從專機舷梯上往下走時差點滑倒，之後迅速調整、找回平衡，走下了舷梯。

拜登倒是沒倒，這算是平衡力提升了？但老是踉踉蹌蹌，依然無法打消選民對其高齡的擔憂，又難說策略有用……