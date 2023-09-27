拜登兒子亨特控告朱利亞尼　指竊取手提電腦資料侵犯私隱

剛因非法擁槍案被檢控的美國總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden），9月26日入稟起訴前總統特朗普（Donald Trump）的前私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani），以及朱利亞尼的前律師科斯特洛（Robert Costello），指兩人涉嫌從亨特的手提電腦獲取資料，徹底侵犯其數碼隱私。



53歲的亨特向洛杉磯聯邦法院提起訴訟，指控朱利亞尼及科斯特洛從他的手提電腦等電子設備，又或儲存平台盜取資料。入稟狀提到，兩人曾公開宣稱是從「外置硬件」中取得。「儘管原告仍未清楚被告獲得資料的確切時間和方式，但毫無疑問，被告至少在某種程度上訪問、篡改、操縱、複製和損毀了原告的數據，這些行為是非法、未經授權，且未經原告同意。」

圖為特朗普前私人律師兼前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）2023年5月抵達位於華盛頓的法院（Reuters）

入稟文件稱，亨特要求懲罰性賠償，並要求兩人可能因此獲得的所有利益，並交還手上任何屬於亨特的資料。據指出，亨特宣稱其損失為7.5萬美元。

案中所指的手提電腦是亨特2019年在特拉華州（Delaware）送往維修後未有領回，電腦內的內容於2020年總統大選前曝光，當中除涉及亨特的個人生活，還有在烏克蘭和中國的海外商業交易。相關資料引發拜登父子涉貪質疑，眾議院近日更對拜登展開彈劾調查。

朱利亞尼和科斯特洛曾表示，維修店於2020年8月向他們提供了一份硬碟副本。

對於亨特的入稟，科斯特洛未有評論。朱利亞尼則透過律師稱，亨特最初還否認電腦屬於他，現在考慮到當中的骯髒材料和潛在犯罪證據，便謊稱電腦硬碟被朱利亞尼操控。