屢咬傷特勤人員　拜登愛犬遭「逐出」白宮

美國總統拜登（Joe Biden）的兩歲德國牧羊犬Commander「入主」白宮後，有至少11次咬傷人的紀錄，拜登夫人吉爾（Jill Biden）的發言人10月4日向傳媒證實Commander已被帶走，不在白宮內。



美國特勤局之前在9月26日發聲明，證實Commander在白宮咬傷一名特勤局女職員，幸職員接受治療後情況良好。

這是Commander的第11宗「傷人」紀錄，美國有保守派組織7月根據《資訊自由法》（Freedom of Information Act）成功獲得特勤局紀錄，發現從2022年10月至2023年1月間，Commander曾10次以咬傷或其他方式攻擊特勸人員，當中一人需到醫院治療。

美媒4日引述消息人士報道，Commander咬傷人的實際次數比傳媒報道的更多，嚴重程度各不同，有些要住院治療，有些在白宮醫療部門處理，還有些未報告、未需治療的事件。

美國第一夫人的發言人4日向傳媒表示，Commander目前已不在白宮範圍，會再評估下一步如何處理。

發言人稱拜登與吉爾都非常關注白宮職員的安全，感謝美國特勤局和所有相關人員的耐心和支援，因他們持續致力解決問題的方案。