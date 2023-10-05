拜登暗示繞過國會金援烏克蘭　將有重要演講

美國總統拜登（Joe Biden）10月4日稱他會就美國援助烏克蘭問題發表重要講話，又暗示稱如國會繼續猶豫不決，可能會有「另一種方式」為基輔提供支持。



白宮官員拒絕透露拜登計劃何時發表演說。拜登也沒詳細說明他正在考慮的替代方法。

我們也許可以透過另一種方式找到資金，但我現在不打算討論這個問題。 美國總統拜登

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）3日被罷免後，共和黨內未有明確人選。共和黨議員指，他們需至少一星期時間來選出新議長，意味會令通過議案的時間更加緊迫。

目前仍未有選出新議長的具體日期，共和、民主兩黨的領導人須決定何時展開議長選舉的程序。

眾議院議長的選舉1月悖曾出現混亂，麥卡錫多天都無法取得足夠票數，經歷15次表決才當選。

圖為2023年10月3日，已成美國眾議院前議長麥卡錫在美國華盛頓美國國會大樓發聲明。他稱不再參加競選，又指黨友是針對他。（Reuters）

另類「借花敬佛」

美軍中央司令部（U.S. Central Command）10月4日發聲明稱，已把約110萬發之前截獲的伊朗7.62毫米口徑子彈交給烏克蘭。

負責中東軍事行動的美國中央司令部表示，他們2日把110萬發7.62毫米口徑子彈交給烏克蘭，這批彈藥是由伊朗伊斯蘭革命衛隊運送給也門胡塞武裝，違反聯合國安理會決議，2022年12月被美國海軍截獲，美國政府在今年7月底獲得這批彈藥的所有權。

美國中央司令部又說，美國決心與盟友一起，通過採用一切合法手段，阻止伊朗致命武器在區內的流動。