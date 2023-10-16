日本「都道府縣魅力度」排行出爐　15年霸北海道或將「後勁不繼」

以東京為總部的日本民間智庫「品牌綜合研究所」10月13日公布2023年都道府縣魅力度排行榜的前20大。北海道連續15年蟬聯榜首。第二名是京都府，第三名是沖繩縣，前5名與2022年相同。第21名及以後的排名將於14日晚公布。



品牌綜合研究所稱，大阪府（第5名）和奈良縣（第8名）分別受到年輕人群和老年人群的喜愛。福岡縣（第6名）在九州居民中獲得極高的肯定。沖繩縣在各年齡段和地區均獲得好評。

圖為2019年12月5日，北海道二世古晚間街道景色。（Getty）

北海道雖然保住榜首寶座，但對20多歲的人來說，它的魅力度逐年下降。據稱，僅靠「餐食美味」以及「當地食材豐富」，可能無法滿足興趣多元化的20多歲人士。

在以1,000個市區町村為對象的調查中，札幌市3年連續位居榜首。分列第二、三名的京都市和函館市也與2022年一樣。金澤市從去年的第八位上升至第四位。

是次調查於6至7月在網上進行，以47個都道府縣和1000個市區町村為對象，向網民就認知度和魅力度等89個項目進行調查。年齡在20至79歲之間的34,117人做出有效回答。

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