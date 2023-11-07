「英國最孤獨的羊」困懸崖下逾2年獲救　身體狀況良好還變胖

英國母羊菲奧娜（Fiona）被困於懸崖下逾2年，終於在11月4日獲救。這隻「英國最孤獨的羊」過去一段時間的生活條件雖然差，但牠不僅身體狀況良好，還長胖了。



英國廣播公司（BBC）11月6日稱，菲奧娜被困於蘇格蘭高地（Scottish Highlands）克羅默蒂灣（Cromarty Firth）的懸崖下超過2年。

牠首次被人發現是在2021年，名為特納（Jill Turner）的女子划橡皮艇時看到牠。特納2年後參加同一個划艇活動時竟再次看到牠，於是拍下照片，希望有人可拯救牠。

英國最孤獨的羊：英國母羊菲奧娜被困於懸崖下逾2年，終於在2023年11月4日獲救。圖為拍攝於2023年11月4日的照片，相中的羊是菲奧娜。（蘇格蘭愛護動物協會）

媒體報道菲奧娜的故事後，5名農民11月4日早上組成救援小隊，前往拯救牠。他們當中有2人在懸崖頂部操作絞車，另外3人垂降250米，最後在一個山洞內找到牠。他們透過餵食引誘，成功把牠帶回山坡上。

蘇格蘭愛護動物協會（SSPCA）指，他們之前已知菲奧娜被困一段時間，但始終無法找到安全的方法拯救牠。SSPCA成員在牠獲救後趕到現場，為牠進行檢查。檢查結果顯示，牠身體狀況良好，看來受困期間吃得不錯，有點過重。牠只是需要剪毛。

這隻大難不死的羊已被送往一名專家的家，以讓牠休息與康復。

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