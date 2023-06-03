MMA選手「肉搏」3米長巨鱷 上演超激困獸鬥 200人觀戰驚呼尖叫
撰文：ETtoday
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美國佛州竟然發生MMA選手在小學大戰3公尺鱷魚，新奇事件吸引超過200多名民眾在現場歡呼圍觀，只見MMA選手最後成功跳到鱷魚身上，其他官員也趕緊上前幫忙壓制巨鱷，畫面在網路上曝光後爆紅。
事件上月21日發生在當地小學Jacksonville Elementary School，身為前MMA拳擊手的33歲男子德拉吉（Mike Dragich）同時也是一名捕鱷專家，他為了捕捉這隻約3公尺長的鱷魚，雙方互不相讓展開搏鬥，結果人獸大戰的畫面意外吸引200多名民眾圍觀。
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影片中可看到，德拉吉試圖抓住鱷魚尾巴，結果鱷魚突然迅速回頭，表現十分有攻擊性，後來他好不容易把套繩套在鱷魚身上，然而鱷魚卻不斷使出「死亡翻滾」，嚇得附近民眾發出驚呼聲，幸好德拉吉身形十分壯碩，最後成功壓制巨鱷。
影片爆紅後，德拉吉受訪表示，當時觀眾的反應讓他覺得自己好像超級英雄，「我真的覺得自己是蝙蝠俠，大家都被嚇壞了」，而被問到對戰鱷魚經過，他坦承，「很多鬥士都知道，當你進入籠內決鬥時會很緊張，但一旦門被關閉，就必須立即專注，老實說這就是我當晚唯一記得的事情」。
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