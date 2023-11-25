擱淺逾30年　南極全球最大冰山A23a開始移動　科學家：憂帶來問題

在南極洲威德爾海（Weddell Sea）海牀擱淺30多年的全球最大冰山A23a，過去一年裏快速漂移，即將要離開南冰洋。



據英國廣播公司（BBC）報道，A23a在1986年從南極冰架斷裂，但幾乎立即在威德爾海擱淺，變成了一座冰島。它的面積近4000平方公里，是大倫敦地區面積的兩倍多。

A23a是真正的龐然大物，冰層厚達400米。相比之下，歐洲最高的摩天大樓、倫敦的碎片大廈（London Shard）樓高310米，還不及它。

針對A23a開始移動的原因，科研人員認為，可能是因為海水温度改變引發，或自然循環的一部分。

英國遙感專家弗萊明博士說，他與其他同事討論後認為，冰山移動只是時間問題。「它自1986年以來就固定在原地，但最終它的體積會縮小到失去抓力並開始移動。我在2020年就第一次發現它移動。」

最近幾個月，A23a在風和洋流的推動下突然加速，目前正掠過南極半島的北端。

無論冰山的體積多大，它們最後都會融化。眼下，科研人員在密切關注A23a的移動情況。

科學家憂帶來問題

科研人員擔心，如果它在大西洋南部的南喬治亞島（South Georgia）擱淺，可能會給島上繁殖的數百萬隻海豹、企鵝和其他海鳥帶來問題。A23a的龐大體積可能會擾亂動物的正常覓食路線，使它們無法正常地餵養幼崽。

冰山也不全然對生命構成威脅，事實上，它也能滋養生命。當這些大冰山融化時，它們會釋放出礦物塵，這些礦物塵是構成海洋食物鏈基礎的生物體的營養來源。

伍茲霍爾海洋研究所的專家沃克博士說：「從很多方面來說，這些冰山賦予了生命，它們是許多生物活動的起點。」