美國退役海軍53年前南極洲遺失錢包　逾半世紀後失而復得

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-07 18:41

美國一名年過90歲的退役海軍53年前到南極洲執行任務時遺失錢包，其後亦已遺忘此事，直至2014年有人發現它。在多位好心人努力下，這盛載當時回憶的物件終在2021年1月30日重回主人手上，令老翁大為驚喜。

一般人丟失錢包，往往最後也只能無奈告訴自己，應該永遠找不回它的了。倘若您是在南極洲丟失錢包，能尋回它的機會就更渺茫。不過「幸運之神」在時隔多年後，看來是最終還是想起了這位美國長者，為他帶來安慰。

91歲男子格里沙姆（Paul Grisham）接受《聖地牙哥聯合論壇報》（San Diego Union-Tribune）訪問稱，自己對重獲錢包十分驚喜，開心得「又踢又叫」。

格里沙姆1967年10月被委派到南極洲協助民間的科學家，他在當地工作13個月期間遺失錢包。

銀包在這片寒冷的土地上塵封近半世紀，直至2014年南極洲一棟建築物遭清拆時，才被發現隱藏在儲物櫃後。多位好心人協助尋覓失主，並找到格里沙姆，讓它物歸原主。

錢包內有格里沙姆的海軍身份證件、啤酒配給卡、駕駛執照、寄錢給妻子的匯票收據，以及一張參考資料卡等。資料卡告訴持有人在發生核子、生物及化學襲擊時該如果應變。

除了銀包和這些物品，格里沙姆亦重拾了13個月在南極洲工作的寶貴回憶。