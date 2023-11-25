日本首屆「執垃圾世界盃」英國隊勝　美國隊讚東京乾淨：難找垃圾

日本東京舉辦首屆「撿垃圾世界盃」，來自英國的隊伍撿到重達57.27公斤的垃圾，在21國參賽者中拔得頭籌。



比賽以三人一隊進行，90分鐘內在澀谷和表參道的街道撿垃圾，按照垃圾數量與類型獲得積分。

英國隊收集到57.27公斤垃圾，以9046.1分奪冠，東道主日本隊得第二名。

英國隊長帕里星期三（11月22日）領獎後說：「其他隊伍可能更關注環境問題，不太注重運動，我們可能恰恰相反。我們從中收穫很多，了解到我們是多麼地須要清理海洋和減少垃圾。」

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日本以衛生乾淨聞名，美國參賽者埃爾南德斯（Beatrice Hernandez）說，要在東京街道上找到垃圾真的很難。「這時候我們就必須找得更仔細一些，例如在灌木叢中，或者專注於找地上的煙蒂。」

日本的撿垃圾比賽（SpoGomi）始於2008年，Spo源於英文的比賽（Sport），Gomi在日文是垃圾的意思。這項活動旨在鼓勵人們在公共場所撿拾垃圾，如今愈來愈受歡迎，日本今年已舉辦約230場撿垃圾比賽，還發展出「撿垃圾世界盃」，吸引外國參賽者參加比賽。

本文獲《聯合早報》授權轉載

