美國洛杉磯華女遭肢解棄屍垃圾袋　同住父母失蹤　死者丈夫被捕

美國洛杉磯11月8日發生一宗駭人聽聞的兇殺案。警方逮捕一名涉謀殺的男子。洛杉磯市警察局（LAPD）初步調查顯示，遇害華人女子被丈夫殺死後遭肢解、丟進垃圾箱。此外與受害者同住的父母也失蹤。



當局初步認定死者是華裔女子李梅（Mei Li，音譯），她隨丈夫哈斯克爾（Samuel Haskell）姓，因此也稱Mei Haskell。

根據警方消息，11月6日晚上7時30分左右，有人報警在塔扎納（Tarzana，譯名）一民居子發現一個袋子，內有被肢解的人體遺骸，但當警察趕到現場時，袋子消失不見。一名無家者在第二天（7日）早上6時15分左右，在恩西諾（Encino）一個垃圾箱旁邊發現屍塊，具體地點位於文圖拉大道（Ventura Boulevard）、盧比奧大道（Rubio Avenue） 附近的停車場。

警方同時稱，有些遺骸很難確認身份，之後須進行DNA鑑定。

發現遺骸的停車場距離她的住所Coldstream Terrace 4100號街區約8公里。警方在查看現場監控畫面後判斷，被害人的丈夫、現年35歲的哈斯克爾有重大嫌疑。

美國洛杉磯2023年11月8日發生一宗駭人聽聞的兇殺案。初步調查顯示，一名華人女子被丈夫殺死後遭肢解、丟進垃圾箱。此外與受害者同住的父母（圖中兩人）也失蹤。（LAPD）

他8日上午11時25分在卡諾加公園（Canoga Park）的Westfield Topanga購物中心被捕。

警方稱在他和死者生前共同居住的屋裏發現犯罪證據，包括一些血迹以及其他未被公開的物證。調查人員仍在找尋更多線索。

警方同時稱，他們在找李梅的父母，他們是72歲的李高申（Gaoshen Li，音譯） 和64歲的王彥翔（Yanxiang Wang，音譯）。他們4人本來一起住在位於塔扎納的家中。警方稱，之所以擔心李、王兩人下落，因已多次嘗試通過手機聯繫他們，但無人接聽。

李、王兩人照片已被公開，當局呼籲民眾如有任何相關消息，請即聯絡警方。

據悉，嫌犯哈斯克爾和死者李梅共有三個男孩，現在被安置在洛縣兒童和家庭服務部照顧。哈斯克爾被指控犯有謀殺罪，目前關押在範奈斯（Van Nuys）山谷監獄（Valley Jail）。