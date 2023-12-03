《多啦A夢》二創圖遭擅自製成模型出售　日繪師：別拖我落水

具有日本國民動畫之稱的《多啦A夢》深受廣大觀眾喜愛，除了年年都會推出全新作品之外，許多經典道具、劇情也都讓粉絲回味無窮。



如此熱門作品當然會有不少二創，然而上周在香港的旋轉拍賣上，就有模型師未經許可之下把 2016 年的知名二創「大雄貫穿胖虎」製作成模型並販售，消息一出也引發二創圖繪師不滿喊到，「拜託別把我拖下水。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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人氣作品時常吸引粉絲二創，《多啦A夢》這部日本國民動畫也不例外，2016 年日本插畫家 サッカン 將《七龍珠》中小悟空貫穿比克大魔王的經典場面，替換成大雄與胖虎，這張二創圖當時也吸引了不少討論。但基於版權二創是不得營利的，沒想到先前香港的旋轉拍賣就有模型師，未經許可情況下把這張二創圖製作成模型並販售，要價 780 港幣。

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二創屬於灰色地帶，營利更可說是不能觸碰的紅線，此模型一出在社群上引起討論，二創圖繪師 サッカン 更跳出來於推特發文表示，「我喜歡畫二創圖在網路上分享，但有些人卻亂跟風試圖把我拖下水，拜託停止這樣的行為，會因此害到我。」サッカン 接著表示，這很像小學玩「在這樣老師就要生氣」的膽小鬼遊戲，總會有不懂看氣氛的人，結果反而讓事情變的嚴重。而關於這個未經允許的模型，經過抗議後目前已經從香港拍賣網頁下架。

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