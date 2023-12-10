到日本血拼時要留心　刷這類卡隨時不能退稅　網民認同：抓很嚴

疫後旅遊市場慢慢回溫，日本是國人旅遊的首選地點，尤其現在日幣貶值，不管是買東西還是住宿，CP值都很高，不過有網友指出，日前到日本大丸百貨購物，到櫃台辦理退稅時，卻被告知「拒絕退稅」，因為太多人購買後轉賣，全日本的大丸百貨都拒絕退稅，對此，有網友點頭，「只要是商務卡（公司卡）都會被拒絕」。



有網友在臉書「北海道旅遊情報」社團發文，上周在札幌大丸百貨消費，辦理退稅時，人員告知不能退，「最近刷商務御璽卡退稅後轉賣的人太多」，除非改用現金，或是別張信用卡重新結帳，才能夠辦理退稅，「當下真的蠻無語的，但其他地方的消費退稅，刷這張卡都是正常沒問題的，想問問有人遇到這種情況嗎？」

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貼文曝光，有網友也遇到同樣狀況，「全日本的大丸百貨都一樣的規定」、「是的，只要有Business都會被拒絕」、「商務卡可能被認定是公司消費，可能店家辦退稅會比較難，現在都抓比較緊」、「是因為你卡片上有Business標誌，無法分辨你是私人卡還是正商務卡，也沒有時間去查，乾脆不收」、「心齋橋大丸結帳前也有這張紙條告知，算好心」、「最近很多卡上有Business字樣的都不給退稅」。

另外，也有網友在Dcard發文，「大丸百貨拒絕退稅給商務卡消費」，信用卡上只要有「Business」字樣，就不能退稅，就算卡上有個人英文姓名且與護照相同，也不給退稅，百貨內有些櫃會提醒消費者，有些則不會，「高島屋則沒有這個問題，只有大丸抓很嚴」。

還有苦主表示，「我九月初去大阪的大丸百貨買精品也遇到一樣的問題，準備永豐大戶卡要去刷，也是因為商務字樣不能退稅，還好身上現金夠，才沒有跟省了五千多塊的包擦身而過，但還是很嘔沒有刷卡拿回饋」。

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