銷量全球第一 日本廠商製「鋼鐵香蕉」 實際用途竟然是槌仔？
撰文：中天新聞網
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有想過香蕉也能用鋼鐵做的嗎？日本有公司最近推出了鋼鐵製的「香蕉鐵鎚DX」，引發外界關注。他們開發的香蕉鐵鎚在全球市佔率第一，因為全球只有他們生產這種商品。
廣島廠商「IRON FACTORY IKEDA」於11月22日在X上發文表示：「我們製作的鋼鐵香蕉全球市佔率第一」，並補充指「我們是唯一也是全球第一」，強調全球只有他們販售這款商品。
「IRON FACTORY IKEDA」於2019年將菲律賓產香蕉經金屬化處理後，打造出獨一無二的「香蕉槌」。由於廣受大家喜愛，所以有民眾希望可以設計出一款由整根香蕉製成的鐵鎚。於是，2020年推出「鋼鐵香蕉」並標榜在攝氏1千度的環境下依然能做使用。
除鋼鐵香蕉外，這廠商還在社交平台分享很多奇趣的金屬製及格3D倒模製成的成品：（按圖了解）
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貼文一出，引起大批網友好奇心，紛紛留言詢問：
．「鋼鐵香蕉的用途到底是甚麼？」
．「吃了之後會變成鋼鐵人嗎？」
．「是鋼鐵悟空獸的香蕉嗎？」
廠商解釋這其實是一種香蕉造型的鐵槌，不過，卻意外掀起有人開玩笑地表示
．「我有一個大膽的想法。」
．「用途應該不只鐵鎚吧？」
．「感覺能當成凶器。」
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