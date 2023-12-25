聖誕節｜《寶貝智多星》一家有多富貴？33年後專家推算：首1%富豪

1990年上映的《寶貝智多星》（Home Alone，又譯小鬼當家）是聖誕節經典電影，時至今日仍是不少影迷趁佳節重溫的作品，美媒12月20日刊出報道，找來專家評估戲內麥卡利斯特（McCallister）一家的財政實力，結果推算他們住宅的價值在今時今日約為240萬美元（約1,872萬港元），這家人是收入首1%的有錢人。



由麥哥利高堅（Macaulay Culkin）主演的《寶貝智多星》，講述一對賊人拍檔意圖到麥卡利斯特（McCallister）一家的大宅爆竊，結果遇上遭遺留在家、由麥哥利高堅飾演的8歲男童凱文（Kevin），上演一場男童大戰賊人的戲碼。

在這部以芝加哥為拍攝場景的電影中，賊人早已談到麥卡利斯特一家的大宅位於當地的富人社區，估計內裏有不少珠寶，但到底這家人多有錢？《紐約時報》20日指，戲中住宅位於芝加哥市郊溫內特卡（Winnetka）社區，在現實中也是全美國內極有錢的社區之一。

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戲內凱文與其4名兄弟姊妹各有獨立房間，且還有其他房間讓訪客留宿，也顯示這家人的富有程度。專家估算一間類似的房屋在2022年中的價錢為240萬美元（約1,872萬港元）。

報道指，假設麥卡利斯特夫婦在住屋上的支出不超過收入30%的話，他們若然要負擔得起戲內的房子，一家在1990年收入預計為30.5萬美元（237.9萬港元），計入通漲的話，此數字在2022年約為66.5萬美元（518.7萬港元），無論在以前或是今日，在芝加哥地區都屬於首1%的高收入家庭。

麥卡利斯特一家的親戚也是富有人士，戲內談到他們家族共15人一起坐飛機去巴黎旅行，其中4人乘坐頭等艙，機票錢是由男主人麥卡利斯特的兄弟支付。

《寶貝智多星》電影未有講述麥卡利斯特夫婦從事什麼工作，此不時成為戲迷在網絡討論區的話題，由於屋內有不少可放在商店櫥窗的人形公仔，所以不少網民猜想女主人的職業是時裝設計師。電影官方小說則把男主人設定為商人。