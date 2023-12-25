聖誕老人長得甚麼模樣？　科學家嘗試找出答案

踏入聖誕節，各地都有聖誕老人出動派禮物，但到底如何分辨真正的聖誕老人？英國有科學家就透過演算法分析，嘗試找出兒童多年來向成年人描述的聖誕老人模樣。



《衛報》12月24日報道，過去有研究指，兒童最小在3歲就已經憑聖誕老人的獨特外貌認出對方，而曼徹斯特大學醫學遺傳學家萊特（Thomas Wright）認為，聖誕老人固然很容易被大家認出，但到底是因為他的衣着、大鬍子還是臉孔？

萊特表示，至今都沒有人有系統及科學方式找出當代聖誕老人的樣子，因此他和團隊着手研究。他們訓練一個像為智能電話解鎖的臉部認證軟件相似的深入學習演算法，分析網上多張聖誕老人的照片，再利用軟件進一步推敲聖誕老人，以及其他留有鬍子的成年人及長者的照片。

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他指出，該演算法最重要是只集中於照片內的臉部特徵，而不是相中人的衣着或服裝顏色。萊特和團隊希望知道聖誕老人是否擁有與其他留有鬍子的成年人及長者不同的顯型。

團隊最後發現，聖誕老人的臉孔與其他人有明顯分別，但網上的聖誕老人照片是否準確反映他的真正形象，只有他的馴鹿魯道夫（Rudolph）等動物才知道。

有關研究在《Vision》期刊刊登，萊特稱，有關工具或可發展成「與聖誕老人相似度評分」，他亦考慮研究像羅賓漢（Robin Hood）、牙仙（Tooth Fairy）等傳說人物是否亦有獨特臉孔。