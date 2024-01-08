阿拉斯加航空MAX 737甩窗　美國男稱撿獲1.6萬呎高空墜落iPhone

美國阿拉斯加航空的波音737 Max 9客機1月5日起飛後，突然發生機身與窗戶脫落飛走的意外。雖然事發時，飛脫的艙門附近沒有坐人，但還是有不少乘客的個人物品被吸出艙外。最近，有一名男子就聲稱自己撿到了從機上掉落的iPhone，更令人震驚的是，這部手機居然還能使用。



一位名叫貝茨（Seanathan Bates）的網友於1月8日在X表示，他在巴恩斯路（Barnes）尋獲一部沾滿露水的iPhone。貝茨撿起手機一看，發現這部手機的螢幕和機身都沒有損傷，而且電池容量還有44%。

奇怪的是，這部手機正開着飛航模式，而且畫面還開着阿拉斯加航空編號ASA1282客機的行李領取訊息，這時貝茨才赫然發現，這可能是阿拉斯加航空日前發生艙門脫落事件後，從機艙掉出來的iPhone。

從飛機墮下竟也沒損壞，這部電話也實在厲害！（按圖了解）

貝茨表示，這部手機在機艙失壓被吸出艙外，從1萬6000英呎空墜落地面後，不僅神奇地被他找到，而且完全沒有損壞，還能繼續使用，真的讓他感到十分意外，而他與美國國家運輸安全委員會（NTSB）聯繫後，他稱與他對話的人說，這是當局尋獲的第二部手機。

貝茨的貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少網民的注意，有網民對iPhone的耐操度和續航力嘖嘖稱奇，但也有網民開玩笑表示，「這是真飛航模式。」

（編按：單就貝茨稱所拾獲手機顯示正在使用「飛行模式」，以及他自稱已與NTSB職員進行對話，還未有證據可證明，那是一部來自涉事阿拉斯加航空航班、「從天而降」手機。

他說，由於有太多人找他，他決定明早接受電視台訪問，甚至帶媒體記者實地走一趟：）

延伸閱讀：美女空姐分享搭長途機8貼士 「策略性小睡」助克服時差

+ 38

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】