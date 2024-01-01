各國跨年有特別開運法　羅馬尼亞人會扮成熊　這國竟暴飲暴食起來

2024年1月1日，全球各國各有獨特的開運習俗，《紐約郵報》、《expatexplore》盤點出最特別的幾個，包括愛沙尼亞暴飲暴食、哥倫比亞拖空行李箱走路等，帶讀者一窺各國獨樹一幟的民俗風情。



各國特別的開運習俗：

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西班牙－吃葡萄

根據西班牙傳說，在跨年夜12時前吞下12顆葡萄，可為全新的一年帶來好運，而如果沒有吃完，則可能招致霉運。至於在桌子底下食用者，則被認為將帶來愛情。

希臘－掛洋蔥

在希臘，於前門外掛洋蔥象徵重生，雖然有臭味，但剝去洋蔥被視為除舊布新。根據希臘傳統，父母還得在元旦當天用洋蔥輕輕敲打孩子頭部叫醒他們。

愛沙尼亞－暴飲暴食

在愛沙尼亞，元旦的目的是大肆享用Buffet。按照傳統，當天應吃與自己的幸運數字等量的飯菜，無論是3頓、7頓，還是像Taylor Swift（又譯泰勒絲）一樣的13頓。

羅馬尼亞－打扮成熊

每年耶誕節和跨年間，羅馬尼亞各年齡層的男女都會披上熊皮表演熊舞，象徵驅除邪靈邁入新年，熊服裝的重量可達50公斤。

哥倫比亞－拖空行李箱走路

根據哥倫比亞傳統，拖着空行李箱意味新年會有更多的旅行，通常需繞著街區轉個幾圈。

意大利－扔家具

意大利傳統中，新年午夜時分將閒置的家具從陽台或窗外扔掉，象徵帶來好運。

德國－吃甜甜圈

德國的果醬甜甜圈Krapfen（又稱Berliners）據說可帶來好運，雖然這種甜甜圈全年供應，但在跨年夜或元旦吃是傳統。如果不喜歡果醬，也可用巧克力或奶油代替。

土耳其－砸爛石榴

土耳其人相信，在自家門前砸爛石榴會帶來新一年的豐收，因為石榴象徵繁榮。事實上，由於石榴的正面意象，在婚禮等慶祝活動也經常使用。

菲律賓－穿圓點衣

在菲律賓，圓形象徵富裕，人們會在新年穿上圓點圖案服飾、收集圓形物品或食用水果等球形食物。

其他傳統

有人認為，在新年時砸碎盤子能帶來好運，盤子越多運氣越好。另外，穿上象徵和平的白衣、象徵喜氣的紅衣也被認為相當吉利。

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