42個日本筷子使用禁忌：淚筷、迷筷、拉筷是什麼？舉高過嘴也不行

日本人使用筷子有許多禁忌，被稱作「嫌筷」「禁筷」或「忌筷」。



為了避免在人前出醜，或者給別人造成不悅，一起來看看你筷子用對了沒有。

竟然有這麼多使用筷子的禁忌！一個圖輯看清哪些動作在日本人眼中屬無禮（點圖放大瀏覽）：

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1.舉筷

把筷子舉到高於嘴部的位置。

2.洗筷

在湯羹或飲料中涮洗筷子前端。

3.渡筷

用筷子夾起食物後傳給另一雙筷子。這與火葬後用筷子夾遞遺骨的動作相似。

4.受筷

盛飯時手裏拿着筷子不放下。

5.移筷

連續多次地夾同一個盤子裏的菜。正確的做法是吃一口飯，吃一口菜；然後再吃一口飯，之後夾另一個菜。

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6.空筷

筷子碰了菜卻不夾來吃。

7.拜筷

雙手合十拿筷子。拿着東西合掌被視為不禮貌，忌諱一邊說「我開動了」一邊「拜筷」。

8.塞筷

用筷子將食物塞進嘴裏。

9.落筷

吃飯的時候把手裏的筷子掉到地上。

10.逆筷

分菜的時候，調換筷子頭尾，避免用接觸自己嘴部的一頭夾菜。

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11.扒筷

嘴巴貼着碗，用筷子將飯菜扒進嘴裏。還包括用筷子撓頭或其他身體部位的做法。

12.咬筷

用牙齒咬筷子。

13.銜筷

用嘴銜住筷子。

14.挖筷

用筷子從盤子底部把菜挖出來。

15.擦筷

把一次性木筷掰開後，刮落毛刺。

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16.探筷

用筷子在菜裏攪拌尋找。

17.戳筷

用筷子捅戳食材。

18.指筷

用筷子指着別人或者東西。

19.直筷

不用公筷，直接使用自己的筷子在大盤菜肴裏夾取食物。

20.透筷

不剔除魚的大骨，直接透過骨頭從下方挑出魚肉食用。

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21.剔筷

把筷子當做牙籤在菜裏戳來捅去。

22.齊筷

借助飯碗或桌面把筷子頭對齊。

23.敲筷

用筷子敲擊器皿。

24.立筷

把筷子插在米飯上。

25.錯筷

使用一雙材質不同的筷子。

26.撕筷

一手拿一支筷子撕扯食材。

27.調伏筷

把筷子頭朝右擺放。

28.淚筷

筷子夾起食物滴滴答答地流湯。

29.握筷

握着筷子吃飯。

30.舔筷

在筷子含在嘴裏吸吮。

31.架筷

把筷子像搭橋一樣架在飯碗上面。相當於表示「吃完了」的意思。

32.撥筷

用筷子撥開不想吃的東西。

33.揚筷

把筷子舉過手背高度。

34.抖筷

把筷子前端的湯汁或食材碎渣抖落。

35.迷筷

拿起筷子猶豫不定，在食物上方晃動。

36.轉筷

拿筷子在湯裏攪拌轉動。

37.銜筷

移動飯碗時，把筷子橫着銜在嘴裏。

38.摘筷

像摘東西一樣舔掉附着在筷子上的飯粒。

39.持筷

單手同時拿筷子和飯碗。正確做法是兩手拿起飯碗放在左手上，用左手的無名指和小指夾住右手舉着的筷子，然後用右手從下方換手拿筷子。

40.牙籤筷

把筷子當做牙籤般使用。

41.抄筷

把筷子併攏，像用勺子一樣抄起菜肴。

42.拉筷

用筷子把遠處飯碗拉到自己面前。

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