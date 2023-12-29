42個日本筷子使用禁忌：淚筷、迷筷、拉筷是什麼？舉高過嘴也不行
日本人使用筷子有許多禁忌，被稱作「嫌筷」「禁筷」或「忌筷」。
為了避免在人前出醜，或者給別人造成不悅，一起來看看你筷子用對了沒有。
竟然有這麼多使用筷子的禁忌！一個圖輯看清哪些動作在日本人眼中屬無禮（點圖放大瀏覽）：
1.舉筷
把筷子舉到高於嘴部的位置。
2.洗筷
在湯羹或飲料中涮洗筷子前端。
3.渡筷
用筷子夾起食物後傳給另一雙筷子。這與火葬後用筷子夾遞遺骨的動作相似。
4.受筷
盛飯時手裏拿着筷子不放下。
5.移筷
連續多次地夾同一個盤子裏的菜。正確的做法是吃一口飯，吃一口菜；然後再吃一口飯，之後夾另一個菜。
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6.空筷
筷子碰了菜卻不夾來吃。
7.拜筷
雙手合十拿筷子。拿着東西合掌被視為不禮貌，忌諱一邊說「我開動了」一邊「拜筷」。
8.塞筷
用筷子將食物塞進嘴裏。
9.落筷
吃飯的時候把手裏的筷子掉到地上。
10.逆筷
分菜的時候，調換筷子頭尾，避免用接觸自己嘴部的一頭夾菜。
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11.扒筷
嘴巴貼着碗，用筷子將飯菜扒進嘴裏。還包括用筷子撓頭或其他身體部位的做法。
12.咬筷
用牙齒咬筷子。
13.銜筷
用嘴銜住筷子。
14.挖筷
用筷子從盤子底部把菜挖出來。
15.擦筷
把一次性木筷掰開後，刮落毛刺。
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16.探筷
用筷子在菜裏攪拌尋找。
17.戳筷
用筷子捅戳食材。
18.指筷
用筷子指着別人或者東西。
19.直筷
不用公筷，直接使用自己的筷子在大盤菜肴裏夾取食物。
20.透筷
不剔除魚的大骨，直接透過骨頭從下方挑出魚肉食用。
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21.剔筷
把筷子當做牙籤在菜裏戳來捅去。
22.齊筷
借助飯碗或桌面把筷子頭對齊。
23.敲筷
用筷子敲擊器皿。
24.立筷
把筷子插在米飯上。
25.錯筷
使用一雙材質不同的筷子。
26.撕筷
一手拿一支筷子撕扯食材。
27.調伏筷
把筷子頭朝右擺放。
28.淚筷
筷子夾起食物滴滴答答地流湯。
29.握筷
握着筷子吃飯。
30.舔筷
在筷子含在嘴裏吸吮。
31.架筷
把筷子像搭橋一樣架在飯碗上面。相當於表示「吃完了」的意思。
32.撥筷
用筷子撥開不想吃的東西。
33.揚筷
把筷子舉過手背高度。
34.抖筷
把筷子前端的湯汁或食材碎渣抖落。
35.迷筷
拿起筷子猶豫不定，在食物上方晃動。
36.轉筷
拿筷子在湯裏攪拌轉動。
37.銜筷
移動飯碗時，把筷子橫着銜在嘴裏。
38.摘筷
像摘東西一樣舔掉附着在筷子上的飯粒。
39.持筷
單手同時拿筷子和飯碗。正確做法是兩手拿起飯碗放在左手上，用左手的無名指和小指夾住右手舉着的筷子，然後用右手從下方換手拿筷子。
40.牙籤筷
把筷子當做牙籤般使用。
41.抄筷
把筷子併攏，像用勺子一樣抄起菜肴。
42.拉筷
用筷子把遠處飯碗拉到自己面前。
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