麥當娜Madonna演唱會太遲開場　紐約觀眾入稟提告：第2日還要返工

美國樂壇天后麥當娜（Madonna）擁有多首金曲，全球知名，不過她演唱會遲開場的作風，也不時引起爭議，據美媒1月18日報道，紐約2名觀眾入稟法院，控告麥當娜與主辦單位2023年12月在紐約舉辦的演唱會太遲開場，屬於違約。



紐約2名男子1月17日到布魯克林聯邦法院（Brooklyn federal court）入稟，據他們指，麥當娜12月13日在紐約舉行演唱會，門票列明是晚上8時半開場，但麥當娜直至晚上10時45分才登上舞台，即遲到2小時15分鐘。

他們主張這是不合理、不公平和欺騙的貿易行為，屬於違約。兩人稱，他們在演唱會結束後約凌晨1點離開，出現「半夜受困」的情況，指「面臨公共交通有限、共乘車有限和公共、私人交通成本增加的問題」。

他們又指很多觀眾在演唱會翌日還要早起上班，或盡好照顧家庭的責任。訴訟書未有列明具體的賠償要求。

這並非麥當娜首次遇到類似訴訟，她2019年舉行Madame X巡迴演唱會，美國佛羅里達州一名男子2019年11月也控告她遲到太多，不過原告人在約1個月後自願放棄訴訟。

麥當娜2016年2月在香港亞洲博覽館舉行演唱會時，首場也遲到2個多小時，至晚上約10時20分左右才開騷，當時在香港也成為熱話。