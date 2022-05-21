音樂天后Taylor Swift給大學畢業生5個建言　從放下怨懟開始

美國流行音樂天后Taylor Swift（泰勒絲）18日現身洋基體育館，接受紐約大學的藝術榮譽博士學位，並為本屆畢業典禮發表演說，向2022年畢業生傳授她的人生智慧。



Taylor Swift十幾歲開始音樂職涯，因此沒上過大學，這是她拿到的首個大學學位。如今，32歲的她已成為世上作品最暢銷的歌手兼作曲家之一。

美國流行音樂天后Taylor Swift給美國紐約大學畢業生的５個生活竅門。

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Taylor Swift在這場演講中開玩笑地說，她本就有九成把握會被選為2022年畢業典禮的演講者，因為她有一首名為「22」的歌；但她自認不足以提供建言，因此，她決定向畢業生傳授幾個過好生活的竅門（life hacks）：

放下怨懟

她說，你能決定要把握什麼樣的時刻，無論如何，都能為生活中的美好事物騰出更多的空間，而「一段有毒關係會壓過許多美好而單純的喜悅」。

人難免表裡不一

她表示，表裡不一也沒關係，「這是難免的，你現在所作所為，在稍後回顧時，可能都讓你覺得反感和可笑。但避不開這種情況，所以別試了」。

不要隱藏熱忱

Taylor Swift說，社會對「熱切渴望」（Eargerness）有種迷思，認為那些不嘗試的人更灑脫，但她不認同，鼓勵畢業生「永遠不要害怕嘗試」。

犯錯不代表失敗

她指出：「我的錯誤帶給我人生中最美好的事物。振作起來、打點好自己，然後看看是誰仍然想和你作伴，一起笑看過錯—這是恩賜。」

給自己喘息空間

她最後也提醒2022年畢業生，遇到難事，要給自己喘息的空間。她幽默地說：「我現在是『醫生』（英語裡與『博士』是同一個字），知道呼吸換氣的好處。」

紐約大學3月宣布將頒給Taylor Swift的藝術榮譽博士學位，讚賞她是「同世代中最多產、最著名的藝術家之一」。此前，曾接受此殊榮的藝術家有「靈魂樂女王」Aretha Franklin和音樂製作人Pharrell Williams。

Taylor Swift擁有11座格萊美獎，也撼動了美國音樂產業。先前她發現個人歌曲版權落在別人手中時，她找出合約上的漏洞，並開始重新錄製昔日專輯，再以「Taylor Swift版」重新發行，以確保是她取得這些作品創造的營收。此舉促使她的唱片公司環球音樂集團（UMG） 創建了新標準，讓歌手享有更多權益。

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