國際研究：NASA毅力號數據證實火星遠古時期存在巨大湖泊

一項由美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）與挪威奧斯陸大學（University of Oslo）團隊合作的研究1月26日指，根據美國太空總署（NASA）火星探測器「毅力號」（Perseverance）獲得的數據，顯示火星在遠古時間存在過巨大湖泊與河流三角洲。



路透社30日報道，研究根據「毅力號」2022年收集的火星數據，證實存在古代湖泊沉積物，這些物質是由水沉積而成的，曾佈滿在火星上一個名為耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）的巨大盆地。這些沉積物相信形成於約30億年前。

這個發現證實了一些科學家的推測，即火星部份區域曾被水覆蓋。他們且認為可能存在微生物生命，並主張寒冷、乾旱的火星曾經溫暖、潮濕，也許適合居住。

加州大學洛杉磯分校科學家佩奇（David Paige）表示，「毅力號」雷達儀器RIMFAX能夠取得多達地下20 米深岩層的橫截面視圖，為研究提供明確證據。

科學家正期待近距離檢查「毅力號」發現的沉積物，其收集到的樣本用在未來運送到地球。

研究1月26日刊登於美國《科學發展》（Science Advances）刊物。