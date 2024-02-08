北極熊躺漂浮小冰山補眠　英國男秒按快門奪野生攝影比賽大獎

英國倫敦自然歷史博物館（Natural History Museum, London）2月7日公布，英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani，暫譯）奪得博物館的年度野生動物攝影師（Wildlife Photographer of The Year）最佳人氣獎（People’s Choice Award），照片內容是一隻北極熊在漂浮的小冰山上補眠。



薩里卡尼乘探險船在挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard）附近尋找北極熊，有一天，他看到兩隻北極熊。在午夜前，其中一隻年輕的雄性北極熊爬上一座小冰山，用牠強壯的爪挖出一塊平坦的空間，然後躺在上面睡着。薩里卡尼拍攝到小熊入睡的夢幻時刻。

相中的小北極熊惹人憐愛。牠只能在小冰山上睡覺，引起民眾對冰川融化的關注。

北極熊：英國倫敦自然歷史博物館2024年2月7日公布，英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani，暫譯）在挪威拍攝到的照片顯示，一隻北極熊在漂浮的小冰山上補眠。薩里卡尼憑這張照片奪得博物館的「年度野生動物攝影師」「最佳人氣獎」。（英國倫敦自然歷史博物館照片）

薩里卡尼表示，這張照片激起很多人的強烈情感，雖然氣候變化是人類面臨的最大挑戰，但他希望這張照片也能激發希望，令人明白現在還有時間來解決人類造成的混亂。

英國倫敦自然歷史博物館館長格爾博士（Dr Douglas Gurr）說，薩里卡尼令人嘆為觀止和心酸的照片讓人類看到地球的美麗和脆弱，照片提醒人類動物與其棲息地之間的整體聯繫，也展示氣候暖化以及棲息地喪失的有害影響。

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