瘦弱北極熊到俄羅斯北部小鎮覓食　舌頭慘被煉奶罐夾傷幸獲拯救

撰文：TVBS新聞網
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日前俄羅斯北部靠近北極地區，一隻瘦弱的北極熊被發現在附近村莊遊蕩，仔細一看，牠的舌頭還被煉乳罐給夾住，令人看了相當不忍心。當地居民通報後獸醫立即前往救援，並成功從北極熊嘴巴取出金屬罐，他們還發現這隻北極熊已經很久沒有進食或喝水了，因此在附近給牠留下魚，希望牠能順利活下去。

綜合外媒報導，20日居民目擊一隻2歲大的母熊在人類村莊附近徘徊，牠的嘴邊還夾著煉奶罐，不知道已經這樣多久。為了營救北極熊，莫斯科動物園派出專家前往，他們先是射出飛鏢鎮定劑來讓北極熊平靜下來，接著靠近牠後，幫牠取出嘴巴裡鋒利的金屬罐，並治療舌頭上的傷。

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莫斯科動物園總幹事阿庫洛娃（Svetlana Akulova）表示，「下一個重要階段是讓牠從麻醉恢復過來，但我們的專家會在附近，觀察這個過程」。阿庫洛娃希望北極熊能夠好起來，她表示「我們在熊附近留下了一些魚，因為牠已經很長一段時間沒有食物和水了」。

動物園獸醫阿爾希涅茨基（Mikhail Alshinetsky）也指出，「這隻熊很瘦，有點脫水，但牠的傷勢預計會痊癒」。

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而根據一份加拿大和美國科學家組成的團隊報告，由於氣候變化，北極熊冰冷的棲息地消失了，有愈來愈多飢餓的北極熊轉向垃圾堆來尋找食物。科學家們指出，人類垃圾對脆弱的北極熊構成了新的威脅，北極熊愈來愈依賴俄羅斯、加拿大和阿拉斯加等地北部社區附近的垃圾掩埋場來找食物。這次金屬罐夾住北極熊舌頭的事件，儼然是氣候變遷間接造成的悲歌。

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