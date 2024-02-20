NASA徵求4名志願者　模擬火星生活一年

美國太空總署（NASA）宣布，徵求4名志願人士參與「火星任務」，他們需要在模擬火星的環境居住一年，為人類將來到火星探索作準備。



哥倫比亞廣播公司（CBS）2月19日報道，今次是NASA三個火星任務的第二部份，4名志願者將要在1700平方呎的「阿爾法火星山丘」（Mars Dune Alpha）。它設有不同生活及工作區域，包括醫療站、休息室及食物種植區等。

這個模擬火星由3D打印而成，設於NASA休斯敦（Houston）詹森太空中心（Johnson's Space Center）內，是CHAPEA（探索組員健康與表現模擬）任務之一。

參與的志願人士需要像真正身處火星一樣，面對資源有限的情況，他們將模擬太空漫步、維護居住地、種植食物、操作機械人等，以及體驗設備故障、通訊延誤的困境。

今次任務將會在2025年春季開始，當局會在4月2日截止報名。不過申請條件都非常嚴格，首先申請者必需是年齡介乎30至55歲的美國公民或永久居民，而且英文流利及非吸煙人士，同時有意為NASA準備首個人類登陸火星任務展示強烈興趣。

另外申請者亦要有在STEM工作經驗及相關學歷，或是有最少1000小時飛行時數等經驗。