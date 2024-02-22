輪胎充氣大爆炸　印度巴士司機被「炸到飛起」墜地慘死｜有片慎入

印度日前一起爆炸事件引起社會關注。一名巴士司機在為巴士充氣時，沒想到輪胎突然爆炸，司機慘被炸得在空中翻滾摔地後當場不幸身亡。



點圖放大看看爆炸發生一刻（慎入）：

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據多家印度媒體報導，事件發生在2月20日上午7時左右，印度拉賈斯坦邦。一名巴士司機博杜拉姆（Boduram Jat）在檢查巴士，為輪胎充氣時，沒想到輪胎在充氣過程中突然爆炸。

從網絡上流傳的影片，可看見博杜拉姆當時在巴士旁檢查車輛，並打算為輪胎充氣，沒想到在短短的幾秒內，輪胎突然爆炸，博杜拉姆秒被炸得在空中翻滾後當場倒地，最後趴倒在地面上。

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一旁的同事以為有東西從空中落下，後來向前查看才發現博杜拉姆趴倒在地面上。不過，由於傷勢太過嚴重，博杜拉姆當場被炸死，已經來不及阻止憾事發生。

事實上，輪胎老舊或長時間使用未保養會導致老化問題嚴重，因此容易發生爆炸事件。雖然報導中未提及確切的爆炸原因，但卻提醒了人們生命的脆弱性以及在工作各個方面採取嚴格措施安全的重要性。

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