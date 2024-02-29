亞洲首富兒子結婚　蓋茨朱克伯格等料齊聚印度祝賀　Rihanna獻唱

亞洲首富、印度商人安巴尼（Mukesh Ambani）的28歲小兒子阿南特（Anant Ambani）與印度藥廠巨頭的千金拉迪卡（Radhika Merchant）準備在7月結婚，3月1日起先舉行婚前慶祝活動，賓客名單星光熠熠，預計微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）、三星集團（Samsung）會長李在鎔等都會到印度恭賀新人。



婚前慶祝活動3月1日至3日在印度賈姆訥格爾（Jamnagar）舉行，預計會有約1000名賓客。阿南特與拉迪卡2月28日先在當地向村民派發食物同樂。

為期3日的慶祝活動成為當地盛事，備受傳媒注目，綜合《獨立報》、《印度時報》指，除了蓋茨、朱克伯格、李在鎔外，預計Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）、迪士尼行政總裁伊格（Bob Iger）、美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、美國前總統特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）、Adobe 行政總裁納拉延（Shantanu Narayen）同樣會出席，此外還有不少印度名人、Bollywood（寶萊塢）明星會現身。

知名歌手Rihanna更會在活動上獻唱表演。

阿南特的父親是信實工業（Reliance Industries）主席安巴尼，經營石化工業、紡織、電訊等生意，根據福布斯（Forbes）2024年1月估算，安巴尼是亞洲首富，身家達到1095億美元。