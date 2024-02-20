新加坡防長：世界不能同時有3處戰爭區　須不惜代價避免亞洲衝突

新加坡國防部長黃永宏醫生強調，歐洲和中東地區已經相繼爆發戰爭，世界不能同時有三個不穩定的戰爭地區，必須不惜一切代價避免亞洲發生衝突，世界經受不起這樣的衝突。



為期3天的第60屆慕尼黑安全會議在德國召開。代表新加坡出席會議的黃永宏星期六（2月17日）同德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius），以及坦桑尼亞國防與國民服務部長塔克斯博士（Dr. Stergomena Tax），一起參與會議主要討論會。討論會主題是「連接南北半球：在多重危機時代對齊戰略重點」。

根據國防部18日發布的討論會記錄，黃永宏在被問及印太地區是否存在軍備競賽時指出，中國和美國的國防開支，是兩個大國競爭的表象，而非根源。

到了2030年，美國國防開支將達到1萬億美元（約7.8萬億港元）。按名義價值（nominal prices）計算，中國也將花費約5,000億美元（約3.9萬億港元）。

黃永宏：用外交和貿易預防衝突

黃永宏說，各國自行決定用多少錢來維護自身利益，新加坡這個小國的國防預算是國內生產總值（GDP）的3% 。不過他認為，要預防衝突，威懾和先發制人是一方面，維護多邊主義是另一重要方面。

「通過外交解決方案、通過我們正在舉行的多邊論壇來預防衝突。對我來說，這是亞洲的重中之重。我們必須避免亞洲發生衝突。世界經受不起這樣的衝突。」

雖未點名發生在歐洲的烏克蘭戰爭和中東的以巴衝突，黃永宏強調，世界不能同時有三個不穩定的戰爭地區。他說：「若中美之間確實因某種原因發生衝突，我認為，未來10年、20年、30年裏，我們的未來都將黯淡無光。」

他對中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）在三藩市會面，拜登在賴清德獲選台灣總統時，發出不支持台灣獨立的聲明，感到欣慰。

此外，推動貿易也是促進合作、避免戰爭的方式。黃永宏形容，全球化是最具劃時代意義的事件，提高了許多國家的生活水平。中日貿易，以及中國和台灣之間的貿易都增長數倍，全球南方國家和中國對非洲的投資，也成了大家談論的話題。

「怎樣才能建立一個能把餅做大、讓更多利益相關者參與進來的體系？我們是防長，但貿易是維持和平與形成威懾的非常必要組成部份。」

與會者追問黃永宏，如果他認為貿易是避開戰爭的辦法，德國的例子卻似乎說明那不管用。俄羅斯原本供應德國55%的天然氣，但俄羅斯入侵烏克蘭後，逐漸切斷了供應。

黃永宏回答說，他認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能是個「異類」（拉丁語：sui generis），「我認為，中國不是俄羅斯，我對習主席的評估是：他不是普京。」

黃永宏進一步說，貿易並非靈丹妙藥，「兩個有麥當勞快餐店的國家之間不會開戰」的「金拱門理論」，也已證明是錯的。儘管如此，沒有貿易就沒有夥伴關係。

他反問，如果俄烏戰爭爆發前，北約和歐盟增加防務開支，發揮威懾作用，情況會不會不同？

軍事交流與合作至關重要

「讓我換一種說法。如果沒有多邊主義，你還有什麼其他選擇？如果沒有貿易，如果沒有夥伴關係，你還能訴諸什麼辦法？」

從軍事的角度出發，黃永宏認為軍事交流與合作至關重要，這也正是不斷推進東盟防長會議（ADMM）和東盟防長擴大會議（ADMM-Plus）等合作框架的原因。

本文獲《聯合早報》授權轉載

