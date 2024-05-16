周殷廷演唱會｜宣布紅館見　嫌Fans送新底褲冇溫度：下次即場除啦

周殷廷（YT）完成一連兩場的《WHO IS YAN TING LIVE 2024》演唱會，他在騷後接受訪問時，指心情平靜，不過由於自己身兼導演和歌手，感覺像做了四場演唱會，除了唱歌，還要兼顧觀眾反應。一向硬淨的YT，在頭場演出落下男兒淚，他哭著說：「老竇，媽咪，阿哥，我希望我有令到你哋驕傲。」被問為何如此觸動，YT說：「因為噚日第一次做Show，係人生第一個Concert，只會做一次，所以亦都係喺嗰一刻，我覺得需要多謝返我家人，因為我係一個好失敗嘅仔，或者一個好失敗嘅細佬，要靠屋企人Carry。」

YT完成兩場演唱會，他在影大合照時，與全場觀眾拍紀錄片。（葉志明攝）

YT講到家人時，罕有地落下男兒淚說：「老竇，媽咪，阿哥，我希望我有令到你哋驕傲。」（葉志明攝）

這部分亦是他兩晚以來最感動的環節，YT表示：「從來都冇咁嘅機會，亦都冇咁嘅勇氣講咁嘅說話，點樣令父母覺得驕傲，我諗每一個仔或者每一個女都會諗，去到邊一刻佢會覺得驕傲。佢哋從來唔會覺得唔驕傲，你做每一步佢都會覺得你值得我驕傲，但係我係佢嘅孩子，都會想有一番成就，令到佢會同人講嗰個係我個仔，嗰個係我個女。」被問家人睇完有什麼反應，他說只在WhatsApp送了個舉手公的emoji。YT指家人都比較含蓄，尤其傳統中國人，可能食飯夾隻大雞髀給你已是一種表達愛的方式，他自言很多事做得不好，但會繼續努力。

YT拒為自己的表現評分，他說：「每一個Show係有佢自己嘅命，好似嗰棵樹，高啲肥啲矮啲，你唔會話棵樹係一棵好樹定唔好樹，你只會話呢棵樹就係咁。」（葉志明攝）

被問是否滿自己表現，YT表示：「我已經畀盡咗可以畀嘅嘢，我唔知道個Result係咩，個Result唔係自己評自己，係由網民去講。我畀自己嘅評分就係你有冇去盡，我去盡咗！所以希望大家鍾意。」（葉志明攝）

除了YT本人落淚，頭場嘉賓Gin Lee（李幸倪）比他哭得更犀利，YT透露二人第一次這樣溝通，除了因為兩人都是從外地離鄉別井來香港打拼歌唱事業外，更大關鍵是大家同步跌入低潮，「我當你離鄉別井，但係你好成功，我好失敗，個感受好唔同，但係大家一齊喺谷底，拍一拍大家膊頭，叫大家行多一步，呢種友誼係irreplaceable。」不過Gin Lee在台上說，自己是多年後睇訪問才知道，原來YT出盡力撐住自己的那段時間，他本人也面對著低潮，令她很內疚。YT表示：「嗰一刻我覺得我未必可以做到，咁我就用我僅餘有嘅力量，畀我可以畀到嘅所有嘢。我都唔可以話幫佢，因為佢要幫自己，而我希望畀到最後一分力出嚟。」他說自己曾為了成功犧牲很多時間、身邊人，不希望有人重蹈覆轍，所以幫到就幫。

Gin Lee透露在谷底時，對生命感絕望，但YT盡了最大努力幫自己，因此她見到對方開騷非常感觸。（葉志明攝）

YT說自己幫到Gin Lee就盡幫，又謂：「我想身邊嘅人開心，可以享受佢嘅人生，所以Gin同我嘅友誼真係無話可說。」（葉志明攝）

尾場嘉賓陳凱詠（Jace）因為高踭鞋太高，與YT合唱期間失足跘倒，差點跌在地上，幸好YT反應快，一下扶著她的腰英雄救美，Jace才沒有出洋相。事發片段瞬間在網上瘋傳，網民笑指似韓劇情節，留言說：「咀佢！咀佢！」YT聽罷即大笑，唱出韓劇主題曲，笑言：「黐線，好彩佢冇事，呢個最緊要。」他說開騷前想過要怎麼令兩人的演出更有感覺、令觀眾有尖叫位，Jace怕自己會笑場，YT：「我話你專業㗎嘛，唔會嘅，去到嗰吓我覺得佢自己Kick一Kick，特登做個位俾我，『YT做嘢啦！』畀咗個位我。（冇夾過嘅？）梗係冇啦！可能我有諗過kick跌佢，佢唔知啫。」

Jace差點在台上跣低，YT及時出手營救！（葉志明攝）

企返好之後，Jace即捉實YT膊頭，有網民形容似韓劇情節，騷都未完已留言：「咀佢！咀佢！」（葉志明攝）

尾場另一亮點，是他與JFFT成員組成偽韓風五人男團JFYT，將氣氛推到最高峰。而台下突然有觀眾將一條印有YT樣貌和心心圖案的內褲拋上台，YT笑說：「係呀！有人抌咗條底褲上嚟，我有講過要抌就抌Bra！抌內衣！但係都係嗰句，如果大家一定要抌，就抌一啲著過或者即場除出嚟嘅，道具冇乜意思，你準備定。我要嘅係即興，我要嘅係溫度，所以大家……（紅館就預備咁做？）諗住佢哋咁樣除出嚟。（點樣回報佢哋？你都抌？）叫佢哋抌咗先啦，今日令我好失望。（條底褲會點處理？）諗緊，今日嗰條可能求其燒咗佢，道具都冇溫度。」

JFYT表演時，竟有觀眾掉底褲上台，上面更印有他的樣子。（葉志明攝）

不過YT在訪問中就不是太滿意，跟粉絲說：「如果大家一定要抌，就抌一啲著過或者即場除出嚟嘅，道具冇乜意思，你準備定。我要嘅係即興！我要嘅係溫度！」（葉志明攝）

JFTY的新歌《Hands Up》在YouTube取得熱門音樂影片第四位，僅次於第一位的姜濤和第二、三位的韓星，甚至已超越了韓國當紅女團New Jeans，YT就說JFYT將會做更多企劃，喊話：「我喺呢度就口出狂言，香港所有天團睇住嚟！N9啲垃圾，FINALLY啲垃圾，咁都上到《CHILL CLUB》。當然仲有好多唔同嘅男團，MIRROR、ERROR、P1X3L，P1X3L我都不放在眼內，你喺九展開Show，我就睇吓你開咩Show，我哋會挑戰所有團隊，尤其是香港Number one天團，非常非常之多人支持，但係我從來不放佢哋在眼內，所以……草蜢，你睇住嚟！」被問是否要爬姜濤頭，YT說：「姜濤依家係Number one，我哋一定要搞掂佢，我哋JFYT嚟㗎嘛！」下一句他即搞笑戴頭盔：「嗱嗱唔係我講㗎，有稿咋。」

JFYT在台上說，新歌已超越了韓團NewJeans，他其後再搞笑說：「一定啦，新牛仔褲咩料啫？基本啦，我哋一定勁過佢，我哋有靈魂㗎，我哋喺香港！」然後說自己只是照稿讀。（葉志明攝）

演唱會上，YT換上多件低胸西裝外套，甚至是只穿外套，頻頻騷肌，但面對觀眾失控式狂叫：「除衫！除衫！」他始終冇就範，而在演唱會最後一段，YT在短片中說：「紅館見！」問是否留返紅館才肯除衫，YT回答：「因為我從來都無視啲觀眾，頭先幾位師兄都話除衫，我話唔好啦。我臨尾都許下一個承諾，今次除完衫，有朝一日踏上紅館，我連皮都要除埋，所以我就覺得，留住先，有朝一日上到紅館嘅話……我唔可以話咩，我驚講錯嘢，總之紅館見。」他透露有計劃紅館演唱會，不過講到詳情，他就拋個波畀環球音樂香港董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁Gary Chan。

YT原本說，演唱會尾聲會有驚喜禮物畀大家，原來在最後一幕時，他向觀眾說：「紅館見！」（葉志明攝）

他透露有計劃紅館演唱會，不過講到詳情，他就拋個波畀環球音樂香港董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁Gary Chan（右）。（葉志明攝）

面對觀眾失控式狂叫：「除衫！除衫！」YT問觀眾：「今次除衫，下次點算？」有觀眾就大叫：「除褲！」（葉志明攝）

問經過今次演出全場爆滿，對開紅館是否信心大增，YT認為要謙卑，接著又開始講經：「唔係今次成功，下次就成功，好似第一場，如果你嗰一下覺得OK，你第二場就炒，最危險就係你成功嗰一下嘅下一步，就係你覺得，我係王者、我做到，我點會唔勁？我而家勁，但係你Mentality就係冇依樣嘢，但係成為咗呢樣嘢，嗰一刻你就要捉緊返自己嘅靈魂，去同自己講，冇乜嘢，去到下一次挑戰紅館，係一個更大嘅挑戰，我哋亦都要好審慎去考慮我哋嘅歌單，唔會鬆毛鬆翼，都係虛心做好為止。」

雖然今次演唱會大成功，不過YT就提醒自己不要因而「鬆毛鬆翼」，否則好易出事。（葉志明攝）

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