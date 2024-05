周殷廷演唱會｜落淚多謝家人　嘉賓GinLee喊得更勁仲為一事道歉

周殷廷(YT)入行9年首個演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》 ,今晚(14日)在九展Star Hall 舉行,在第一組嘉賓JFFT離場後,YT跳完舞便迎來情深剖白的環節。他說自己自15歲就想做歌手,今晚終於可以開演唱會,鼓勵各位正在追夢的人不要放棄。甚少流下男兒淚的YT,突然傷感落淚說:「老竇,媽咪,阿哥,我希望我有令到你哋驕傲。」



YT演繹Popping、Breaking等舞種,並介紹一眾舞蹈員出場。(葉志明攝)

YT大騷壯碩麒麟臂,但就堅持不肯除衫!(葉志明攝)

YT跳舞。(葉志明攝)

YT講到家人時,罕有地落下男兒淚說:「老竇,媽咪,阿哥,我希望我有令到你哋驕傲。」(葉志明攝)

然後嘉賓Gin Lee(李幸倪)出場,跟YT合唱《日出時讓街燈安睡》,而她竟然比YT喊得更犀利,直言:「我自己演唱會都唔會喊到咁,我喺台下面聽到你喊,我真係搞唔掂,因為我識咗你好耐,真係好少好少見到你喊,但係你就成日見我喊。」YT回應:「我係喺Gin Lee世界被稱之為令佢喊得最多次嘅男人。」

沒想到,嘉賓Gin Lee竟然比YT喊得更犀利!(葉志明攝)

二人以往是環球唱片同事,但就透露識於微時,於郵輪上認識,雙方父母都在場,因此兩家人亦有交情。後來YT幫Gin執導了《Dear Secret》的紀錄片和MV,聽了很多她的秘密,陪她度過了人生低潮。Gin Lee坦言:「嗰陣對生活、生命失去所有動力,我嗰時好絕望,唔知點樣,但係又要做歌,又要繼續出碟。我好多晚同你傾偈,我話我真係搞唔掂,唔知應該點做,完全冇晒心機去做,你不停鼓勵我。好多次傾偈我都話真係好攰,唔想再唱,嗰段時間係我人生最低谷嘅時候,佢(YT)話唔緊要,佢會幫我去做呢個Project,用盡所有精神,拍晒所有人膊頭,出錢出力幫我做呢個微電影同MV。嗰時我冇乜勇氣,我寫咗兩首歌畀我貓貓,我冇辦法唱,好似音樂一起我就會喊,好崩潰,錄咗好多日都錄唔到。佢話你雖然呢一刻未平復,但係你要做,因為過咗呢個低谷你搵唔返個感覺,所以佢好畀心機幫我製作呢一個MV、Documentary,好感激!」

二人合唱時,Gin Lee一臉淚痕,但仍保持到超強唱功!(葉志明攝)

Gin Lee透露在谷底時,對生命感絕望,但YT盡了最大努力幫自己,因此她見到對方開騷非常感觸。(葉志明攝)

Gin Lee續說:「多謝佢鼓勵我做呢一個MV嘅所有嘢,冇你喺後面推住我,我未必行到咁遠。」她又指,除了多謝,還要跟YT講對唔住,Gin Lee表示:「因為我自己嗰段時間狀態非常之差,我自己都顧唔掂自己,但係我呢排見你好活躍,我會睇你啲訪問,諗返起嗰段時間,你自己都經歷緊好Massive嘅Challenge,你自己都經歷好低好低嘅低谷。因為我知道成件事,我唔可以體會你嘅痛,但我可以幻想你嗰時係幾咁痛,但你喺垂死嘅最後一口氣,都要扶我一把,我要多謝你,亦都要講對唔住,我應該要關心你多啲。你應該都好唔容易,我而家狀態好好,我可以扶你,Anytime !我永遠都會支持你!」

Gin Lee與YT相擁,感謝對方,並說:「你喺垂死嘅最後一口氣,你都要扶我一把。」(葉志明攝)

Gin表示,一知道對方要開演唱會,就追問YT為何不請自己做嘉賓,YT笑說:「肯定就是你!」他覺得現時Gin Lee發展得好好,雖然少了時間見面,但見證對方由谷底爬起來,YT向全場觀眾說:「如果你冇完成嗰樣嘢(Project),我會代所有香港人覺得可惜,所以雖然你話你扶我一把,但係我號召我所有認識嘅,現場嘅3000位、7000位,所有人!我哋幫Gin一把好唔好?因為我要擺佢上枱,你紅館係咪會請我呀?」Gin Lee 和YT互相說要去對方的紅館演唱會做嘉賓,而在一片感性氣氛下,YT返回後台換衫,Gin Lee再唱《開燈.熄燈》。

Gin Lee後來終於破涕為笑,YT更號召自己的Fans,支持她的紅館演唱會,叫她一定要請自己做嘉賓。(葉志明攝)

YT換上黑西裝,順序唱出三步曲《遲了悔改》、《三生有幸》、《意外現場》,然後在徐浩和Teddy Fan(范梓謙)伴奏下合唱《Louder》,他感謝徐浩在自己一無所有時,寫了《遲了悔改》給自己,讓自己事業有了起色。

YT之後順序唱出三步曲《遲了悔改》、《三生有幸》、《意外現場》。(葉志明攝)

這一幕十分壯觀。(葉志明攝)

唱畢《Louder》後,YT感謝徐浩在他一無所有時,寫了《遲了悔改》給他,令他事業有起色。(葉志明攝)

演唱會尾聲,YT讀出致謝名單,包括所屬的環球唱片,他說:「我知你哋成日喺連登鬧環球,話佢害YT,but⋯⋯be grateful,things can always be better , but can be worse.」他感謝環球香港董事總經理Gary Chan及當日把自己簽回來的前大中華區董事總經理黃劍濤(Duncan),他表示:「環球最近係炒咗批人,有啲同伴去咗英國,有啲坐喺度,環球嘅同事,我要逐個多謝你哋每一位。Also Duncan,Duncan was the one who signed me。」雖然他對環球十分感恩,但亦抱怨說:「邊有人賣merch(周邊商品)仲用cash only,我哋係咪70年代呢?」而最後他要多謝一個人,就是YT導演,即是他自己。

雖然網民常批評環球唱片,但YT就幫公司講說話,只抱怨賣周邊商品只收現金實在太落後。(葉志明攝)

雖然觀眾很期待見到YT除衫騷肌,不過最終未能如願,YT說:「除衫?唔好啦,你見唔到咩?我件衫中間已經冇咗忽布。」演唱會以《My Everything》作結,YT向每一面觀眾逐邊鞠躬講多謝,徐徐離開舞台。

YT拒絕除衫,但仍在西裝褸下露出肌肉,開玩笑說腹肌只是化妝。(葉志明攝)