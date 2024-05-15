周殷廷演唱會｜落淚多謝家人　嘉賓GinLee喊得更勁仲為一事道歉

周殷廷（YT）入行9年首個演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》 ，今晚（14日）在九展Star Hall 舉行，在第一組嘉賓JFFT離場後，YT跳完舞便迎來情深剖白的環節。他說自己自15歲就想做歌手，今晚終於可以開演唱會，鼓勵各位正在追夢的人不要放棄。甚少流下男兒淚的YT，突然傷感落淚說：「老竇，媽咪，阿哥，我希望我有令到你哋驕傲。」



YT演繹Popping、Breaking等舞種，並介紹一眾舞蹈員出場。（葉志明攝）

YT大騷壯碩麒麟臂，但就堅持不肯除衫！（葉志明攝）

YT跳舞。（葉志明攝）

YT講到家人時，罕有地落下男兒淚說：「老竇，媽咪，阿哥，我希望我有令到你哋驕傲。」（葉志明攝）

然後嘉賓Gin Lee（李幸倪）出場，跟YT合唱《日出時讓街燈安睡》，而她竟然比YT喊得更犀利，直言：「我自己演唱會都唔會喊到咁，我喺台下面聽到你喊，我真係搞唔掂，因為我識咗你好耐，真係好少好少見到你喊，但係你就成日見我喊。」YT回應：「我係喺Gin Lee世界被稱之為令佢喊得最多次嘅男人。」

沒想到，嘉賓Gin Lee竟然比YT喊得更犀利！（葉志明攝）

二人以往是環球唱片同事，但就透露識於微時，於郵輪上認識，雙方父母都在場，因此兩家人亦有交情。後來YT幫Gin執導了《Dear Secret》的紀錄片和MV，聽了很多她的秘密，陪她度過了人生低潮。Gin Lee坦言：「嗰陣對生活、生命失去所有動力，我嗰時好絕望，唔知點樣，但係又要做歌，又要繼續出碟。我好多晚同你傾偈，我話我真係搞唔掂，唔知應該點做，完全冇晒心機去做，你不停鼓勵我。好多次傾偈我都話真係好攰，唔想再唱，嗰段時間係我人生最低谷嘅時候，佢（YT）話唔緊要，佢會幫我去做呢個Project，用盡所有精神，拍晒所有人膊頭，出錢出力幫我做呢個微電影同MV。嗰時我冇乜勇氣，我寫咗兩首歌畀我貓貓，我冇辦法唱，好似音樂一起我就會喊，好崩潰，錄咗好多日都錄唔到。佢話你雖然呢一刻未平復，但係你要做，因為過咗呢個低谷你搵唔返個感覺，所以佢好畀心機幫我製作呢一個MV、Documentary，好感激！」

二人合唱時，Gin Lee一臉淚痕，但仍保持到超強唱功！（葉志明攝）

Gin Lee透露在谷底時，對生命感絕望，但YT盡了最大努力幫自己，因此她見到對方開騷非常感觸。（葉志明攝）

Gin Lee續說：「多謝佢鼓勵我做呢一個MV嘅所有嘢，冇你喺後面推住我，我未必行到咁遠。」她又指，除了多謝，還要跟YT講對唔住，Gin Lee表示：「因為我自己嗰段時間狀態非常之差，我自己都顧唔掂自己，但係我呢排見你好活躍，我會睇你啲訪問，諗返起嗰段時間，你自己都經歷緊好Massive嘅Challenge，你自己都經歷好低好低嘅低谷。因為我知道成件事，我唔可以體會你嘅痛，但我可以幻想你嗰時係幾咁痛，但你喺垂死嘅最後一口氣，都要扶我一把，我要多謝你，亦都要講對唔住，我應該要關心你多啲。你應該都好唔容易，我而家狀態好好，我可以扶你，Anytime ！我永遠都會支持你！」

Gin Lee與YT相擁，感謝對方，並說：「你喺垂死嘅最後一口氣，你都要扶我一把。」（葉志明攝）

Gin表示，一知道對方要開演唱會，就追問YT為何不請自己做嘉賓，YT笑說：「肯定就是你！」他覺得現時Gin Lee發展得好好，雖然少了時間見面，但見證對方由谷底爬起來，YT向全場觀眾說：「如果你冇完成嗰樣嘢（Project），我會代所有香港人覺得可惜，所以雖然你話你扶我一把，但係我號召我所有認識嘅，現場嘅3000位、7000位，所有人！我哋幫Gin一把好唔好？因為我要擺佢上枱，你紅館係咪會請我呀？」Gin Lee 和YT互相說要去對方的紅館演唱會做嘉賓，而在一片感性氣氛下，YT返回後台換衫，Gin Lee再唱《開燈．熄燈》。

Gin Lee後來終於破涕為笑，YT更號召自己的Fans，支持她的紅館演唱會，叫她一定要請自己做嘉賓。（葉志明攝）

YT換上黑西裝，順序唱出三步曲《遲了悔改》、《三生有幸》、《意外現場》，然後在徐浩和Teddy Fan（范梓謙）伴奏下合唱《Louder》，他感謝徐浩在自己一無所有時，寫了《遲了悔改》給自己，讓自己事業有了起色。

YT之後順序唱出三步曲《遲了悔改》、《三生有幸》、《意外現場》。（葉志明攝）

這一幕十分壯觀。（葉志明攝）

唱畢《Louder》後，YT感謝徐浩在他一無所有時，寫了《遲了悔改》給他，令他事業有起色。（葉志明攝）

演唱會尾聲，YT讀出致謝名單，包括所屬的環球唱片，他說：「我知你哋成日喺連登鬧環球，話佢害YT，but⋯⋯be grateful，things can always be better , but can be worse.」他感謝環球香港董事總經理Gary Chan及當日把自己簽回來的前大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan），他表示：「環球最近係炒咗批人，有啲同伴去咗英國，有啲坐喺度，環球嘅同事，我要逐個多謝你哋每一位。Also Duncan，Duncan was the one who signed me。」雖然他對環球十分感恩，但亦抱怨說：「邊有人賣merch（周邊商品）仲用cash only，我哋係咪70年代呢？」而最後他要多謝一個人，就是YT導演，即是他自己。

雖然網民常批評環球唱片，但YT就幫公司講說話，只抱怨賣周邊商品只收現金實在太落後。（葉志明攝）

雖然觀眾很期待見到YT除衫騷肌，不過最終未能如願，YT說：「除衫？唔好啦，你見唔到咩？我件衫中間已經冇咗忽布。」演唱會以《My Everything》作結，YT向每一面觀眾逐邊鞠躬講多謝，徐徐離開舞台。

YT拒絕除衫，但仍在西裝褸下露出肌肉，開玩笑說腹肌只是化妝。（葉志明攝）