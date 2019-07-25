【中國新說唱】鄧紫棋出新歌《差不多姑娘》　點擊破百萬致敬熱狗

G.E.M.鄧紫棋最近參與錄製大陸綜藝節目《中國新說唱2019》，節目先讓「製作人」身份的歌手表演展示實力，參賽者可憑他們的表演來決定成為誰的夥伴。節目中，鄧紫棋以致敬台灣饒舌歌手MC HotDog《差不多先生》，故自己包辦詞曲的創作了新歌《差不多姑娘》來應戰，歌曲MV上傳至YouTube僅僅5天，便衝破了200萬次點擊。

短短數天便破了200萬點擊。（鄧紫棋Faceboook圖）

鄧紫棋的《差不多姑娘》致敬MC HotDog，《差不多先生》形容一座城市中的多數人，每天營營役役的活着，談不上有偉大志向，用生活的無力感來控訴對社會未來的絕望。而鄧紫棋《差不多姑娘》的控訴則是來自她的有感而發，大多數的女孩也曾掉入「美」的迷思。在MV中也能看見，鄧紫棋象徵着大部份的女孩，即使最初她們擁有自己的意志，也會不知不覺被灌輸「美的標準」和同化，沒來由地相信這些枷鎖，才會出現一張又一張倒模般的工廠製「網紅臉」。

《差不多姑娘》歌詞節錄：

在差不多的街頭 擺着差不多的Pose

跟差不多的潮流 整了差不多的Nose

交差不多的男友 走得差不多的Close

供差不多的樓 送差不多的Rose

主流價值觀直接打進腦中，讓女孩們無意中便接受了這樣想法。（鄧紫棋Faceboook圖）

女孩們被這些不知由誰定義的金科玉律洗腦，不去思考也不去懷疑，漸漸失去了獨立思考的能力，最後落得連思想也會被同化的一模一樣。複製貼上的美只會變得庸俗，失去想法也只是沒有內容的驅殼。鄧紫棋在歌的最後，更以過來人與歌迷分享幾句心得，希望歌迷能從這些枷鎖中逃脫，拒絕成為分不清是誰的《差不多姑娘》。

《差不多姑娘》歌詞節錄：

而現在各位姑娘 這裡我要分享

曾經的我都一樣 有差不多的憂傷

差不多兩個禮拜沒有吃飯

差不多我就把命給送上

數不盡的差不多 都差不多

差不多 人生真的不該這麼過

像我唱的那首歌 差不多的虛榮如果能夠看破

只是差不多的那個 泡沫