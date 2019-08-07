【容祖兒演唱會】合唱鄭伊健致敬羅文　感謝軒仔百忙抽空情義相助

容祖兒昨日的《PRETTY CRAZY》紅館演唱會完滿演出，第一場的舞台機件故障全都修復好，精彩又華麗的舞台效台能完整呈現給觀眾，加上又請到同門師兄鄭伊健做嘉賓，私交甚篤的好友又全都現身撐場，消除了外在的阻礙，Joey狀態大勇，在完成首部份的唱跳歌舞表演後，更興奮的與歌迷分享感受：「我哋今晚好開心，因為總算係我哋想呈現比大家嘅製作，真實咁準備咗比大家，希望大家鍾意。」

今晚Joey火力全開的為歌迷表演。

昨晚Joey成功坐上特別打造的「高空吊車」，繞山頂一圈，她表示自己從未試過如此犀利，可以如此近距離見到「山頂嘅朋友」，仲近到可以「連鼻毛都見到」，全場氣氛High爆！Joey在空中捕獲站在pannel位看表演的張敬軒後，情勢更顯亢奮，立即要求和軒仔合唱，更公開對他說「I Love You」，更笑言他除了做「火龍果」以外，是她遇過最好的人，「（我）可以唱得咁舒服，佢係早過我哋到紅館，幫我哋set好晒成套嘢，我未見過咁好嘅人，大家畀啲掌聲佢！佢幾多嘢忙呀，又要開餐廳，又要自己開演唱會，都搞我啲嘢！好啦，我畀火龍果個機會啦，搵晚做嘉賓啦！」台下歌迷更搞笑送上火龍果給Joey，她便把受祝福的幸運火龍果拋向台下的朋友堆中，貼心鼓勵Kenny：「大家畀啲掌聲關智斌，佢嚟咗呀，2、3個星期後就到佢喇！」

Joey與軒仔合唱。

舞台機關十分華麗！

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接住師兄鄭伊健便從升降舞台登場，與Joey合唱《一生愛你一個》，聽到歌迷十分陶醉。Talking時，伊健與歌迷們分享今次來當嘉賓的原因：「我估大家都唔係咁清楚，就係我哋係同門師兄妹，係羅文嘅徒弟，有羅記獅子山下嘅精神。因為我哋嘅老師，令我哋可以喺樂壇、演藝事業繼續做落去，因為有佢教導嘅嘢同精神！」Joey接着說：「仲有樣嘢，佢同我講過，無論喺個舞台上有幾多人睇你，或者幾少人睇你都好，你都要覺得你就係呢個舞台嘅主持人，所以呢，我噚日喺台上係有啲迷茫，但我腦裡面諗住佢，如果係佢又會點樣處理呢？」更感性道雖然師父已經離開很久，但他的精神仍是十分重要。伊健續言：「仲有係佢帶畀我哋嘅正能量，我希望同大家分享，有無興趣接收呀！」二人便順勢再合唱師父的快歌《在我生命裡》，向羅文致敬。