【容祖兒演唱會】休息日加班與樂迷度過　Joey：我今晚就係你奶媽

昨夜(12/8) 本是容祖兒在演唱會期間的休息日，但由於頭場遇上機件故障，Joey早前承諾首場觀眾能在12號晚免費再看一場。演唱會已順利進行多晚，樂迷昨夜再入場，Joey亦明顯做足準備，不讓樂迷再感失望。開始不久Joey已禁不著眼濕濕道：「唔知點解，今晚特別感動嘅…今晚係好特別晚上，特別場，未試過一張飛可以睇兩次！無論你今晚係唔係第二次來睇 ，我希望唔會有第三次，哈哈哈，唔好意思又叫你再來。總之如果你係iphone 的話，我今晚就係你奶媽，會幫你叉爆電，其他說話留係我歌裡面同大家講。」

休息日補場，Joey笑言自己是奶媽，為樂迷叉爆電！ (資料圖片)

不少入場觀眾事先可能也會好奇，今場是特別場，沒有預先邀請嘉賓，難道會再次請出頭場嘉賓張學友？Joey笑說：「第一晚嘉賓係張學友，大家都記得啦。唔係以為今晚都係佢呀？神呀，點會連續兩次來同你地玩？你地係咪傻架？哈哈…張學友就冇啦，我睇下先，張學友個細佬就係到…張家輝！」正當眾人大叫張家輝上台時，Joey又道：「講唱歌未必係佢強項。唔好搞佢，不如我地視線再移兩個位，嘩，呢度到有另一個姓張，張信哲先生！ 阿哲多年前同我做過音樂會，2015定16年？合作做過《我是歌手》，我同張信哲好有緣份㗎！ 佢好似好耐冇喺香港演出，不如試下用誠意打動張信哲先生啦！」

被Joey突然拉上台，張信哲也顯得有點反應不來。 (資料圖片)

張信哲在眾人盛情面前又如何能推卻？阿哲上台後，尷尷尬尬道：「哎呀，我沒有要來當嘉賓！我是來幫你加油啊！你的演唱會導演也是我的巡唱導演！我來幫你們打氣，我被嚇倒啦。」祖兒安慰阿哲說：「沒關係啦，你整個人都好Ready啦，整個粉紅色，大家說帥不帥？」觀眾都回話: 「帥！」阿哲笑道：「帥我承認啦！但是沒準備啦」

不過祖兒亦誠意十足，邀請張信哲合唱《愛如潮水》，一曲過後還嫌不夠，拉著不肯讓阿哲走：「跟你合唱真係好多好多回憶，可不可以唱多一首歌！呢首歌我演唱會冇唱，既然你喺到，唱埋佢啦。」阿哲: 「你好多歌我都識，但係邊首，有冇歌詞呀喂…」接著兩人再跟全場觀眾大合唱《習慣失戀》把現場氣氛推到最高。