【容祖兒演唱會】李克勤帶一家大細撐場　做嘉賓不忘為歌迷謀福利

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會進行得如火如荼，來到昨晚（9/8）第五場時，Joey便邀請到合作無間的老朋友李克勤，二人先後合唱了《月半小夜曲》和《刻不容緩》，相識多年的他們，在台上打打鬧鬧、唇槍舌劍的鬥嘴大騷好交情。

二人老友鬼鬼，在台上你一言我一語的鬥嘴，惹得全場歌迷笑聲不斷。

李克勤才剛從升降舞台中出場，Joey便興奮得跳過去擊掌，以感謝好友為她當嘉賓。在唱畢第一首合唱歌曲《月半小夜曲》後，克勤立即說：「我真係首先要恭喜咗你先！」祖兒語帶笑聲回話：「我真係恭喜你呀！」克勤續言：「因為呢個演唱會真係無得頂，我隻眼係未停過！好忙呀！呢度又發生緊一啲嘢，嗰度又發生緊一啲嘢，上面又發生緊一啲嘢……」大讚Joey演唱會舞台設計和效果真的不簡單，更感嘆從未聽過舞台設計師人工比歌手更高，正經不過三秒便繼續開玩笑：「我覺得佢嗰個靈感、嗰個藝術品呢，一定係嚟自我哋嘅蚊香！」語畢，頓時讓Joey哭笑不得，跺腳大呼：「乜嘢蚊香呀！有冇搞錯呀！」逗得全場歌迷笑聲不斷。

克勤炮火猛烈，分享完對舞台設計的見解後，便開始為歌迷謀福利，Joey殊不知又墮進另一個陷阱。「我覺得你所有嘢都係為咗觀眾好，觀眾係有福嘅！但今晚第五場嘅觀眾就唔夠第一場嘅觀眾有福囉！」克勤一句話，又讓Joey不解直問：「點解呀？」克勤解釋說：「第一場個班又可以留返票尾睇多場！」隨即引起全場歌迷起哄認同，「第一場嘅觀眾因為機件故障，所以睇唔到一啲嘢，就可以睇多場！」Joey激動說明當晚情況：「成個台喺下面冇升過上嚟呀！」但克勤堅守己任，繼續本份：「咁你會唔會覺得對其他17場嘅觀眾唔公平呀？」一句話既讓Joey目瞪口呆大叫「黐線」，又不知從何開始解釋，同時亦讓全場歌迷陷入瘋狂。

現場歌迷表現亢奮。

克勤完全黃子華上身，繼續手舞足蹈的自顧自說：「咁係呀嘛！咁你發生故障又睇多場，咁我頭先去男廁一個廁格，個沖水都發生故障啦，咁今日係唔係又可以睇多場呀？」然後更貼心為Joey提供解決方法，「不如咁啦，我唔知你點樣搞啦，但起碼今晚可唔可以唱夜啲呢？我知你仲有好多歌都未唱嘅，我就唔知你點收科，但總之今晚星期五晚，大家都冇咩做。」暗示Joey要識做，讓她激動對他說：「你點可以手指拗出唔拗入！」聞言，克勤便原地一跳，攤手一問：「做咩手指拗出唔拗入呀？我而家係為各大觀眾着想咋啵！」讓Joey無奈地連聲說好，想打馬虎眼呼嚨過去，可惜克勤繼續窮追不捨：「咩睇下點！我會喺度睇到最尾先走，你唔好唔唱呀！」Joey便弱弱回擊：「係呀係呀，你睇到開燈先好走呀，唔好又話要趕住返去湊仔呀！」最強克勤又怎會被擊倒，便立刻說：「我帶晒全家嚟睇呀！」

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最後，原本二人合唱完《刻不容緩》便齊齊落台，但克勤過於心急加上燈光昏暗，便不小心企錯在升降台邊口位，險生意外，幸好Joey見狀立刻快步上前把他拉住，自己更差點被絆倒，「行錯路啦你……差啲！呢度降你落去呀，阿哥！」幸好最後也平平安安，完美演出！