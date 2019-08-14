【容祖兒演唱會】御用調音師張敬軒　緊張程度直逼自己開騷

不知不覺，《容祖兒Pretty Crazy演唱會2019》已完成了一個星期的演出，還有約十場的演出，深信樂迷及演唱會台前幕後的工作人員也希望能順順利利完成。而演唱會的完滿，背後其實需要不同崗位的專業人士盡心盡力，除了舞台機關外，其實還有音響亦是相當重要的一環。在《Pretty Crazy演唱會》內，深信大家也想不到為祖兒把關的調音師竟然是同門兼好友的張敬軒。

如果留意Joey的社交平台，不難發現軒仔經常出現在綵排現場。 (容祖兒Facebook圖片)

認識張敬軒的樂迷也會知道，軒仔一向對音響有相當高的要求，甚至不惜工本，豪花千萬保育香港的「樂壇聖殿」Avon Recording Studios雅旺錄音室，當中器材相當講究，甚至可說是絕無僅有。這裡不贅，大家可參考昔日的雅旺錄音室專題聽軒仔親身講解。

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現時由軒仔接手的Avon錄音室，不但裝潢豪華，所有細節也是一絲不苟。 (陳順禎攝)

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而今次《Pretty Crazy演唱會》中，軒仔風雨不改地每天親身到紅館為祖兒試聲調音，過程一絲不苟，自己先試一次聲，再叫祖兒埋位綵排一次。過程中有說有笑之餘，軒仔更相當細心，為祖兒彈琴的部份示範擺位，連上台應該怎樣走位也想好，有這樣一個好友，祖兒實在少很多煩惱。難怪連克勤看到也笑言：「你就係容祖兒演唱會入面嘅古巨基！」(因古巨基為周慧敏演唱會擔任創作總監)